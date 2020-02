Ob im Grugapark, vor dem Grillo-Theater oder in Haarzopf: Die Zahl der Bücherschränke im Stadtgebiet wächst. Nun ist ein weiterer in Bergerhausen geplant. Darüber stimmt die Bezirksvertretung II in ihrer kommenden Sitzung (5. März) ab. Die kostenlose Tauschbörse soll an der Werrastraße entstehen.

Bücherschränke laden zum Entdecken und Aussortieren ein

Hand aufs Herz: Die Wenigsten lesen ein Buch zweimal, geschweige denn mehrere Male. Meistens gerät es nach der ersten Lektüre in Vergessenheit, verstaubt auf dem Regal im Wohnzimmer und nimmt irgendwann den Platz für neue Bücher weg. Spätestens dann schaffen sogenannte öffentliche Bücherschränke Abhilfe. Sie bieten eine Möglichkeit, eigene Bücher zu spenden und neue, gebrauchte Bücher zu ergattern. Das Prinzip ähnelt einer Bibliothek in Miniaturausgabe – nur mit zwei Ausnahmen: Die Bücher sind kostenlos und die Bücherschränke sind meistens rund um die Uhr geöffnet, da sie oft als wetterfestes Regal auf der Straße zu finden sind.

Bezirksvertretung II stimmt über Bücherschrank in Bergerhausen ab

Es gibt verschiedene Organisationen, die sich um den Ausbau der Bücherschränke kümmern. Im Stadtgebiet gibt es bereits mehr als ein Dutzend, die öffentlich betrieben werden. Hinzu kommen aber auch Stiftungen, Konzerne, Bürgervereine oder Privatpersonen. Der Bücherschrank am Grillo-Theater wurde beispielsweise von der Mercator-Stiftung im Kulturhauptstadtjahr 2010 eröffnet. Aber auch der Essener Energiekonzern Innogy hat in der Stadt für ein halbes Dutzend gesorgt und die kostenlosen Leihstationen bereits in der Innenstadt, in Leithe, Holsterhausen, Rüttenscheid, Altendorf und Karnap aufgebaut.

Auch Kinder wie hier am Frohnhauser Markt nutzen den öffentlichen Bürgerschrank. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die zentrale Stadtbibliothek plant nun gemeinsam mit Innogy einen weiteren Bücherschrank – und zwar in Bergerhausen. Das rund zwei Meter hohe Regal soll im Bereich der Werrastraße fest in den Boden einbetoniert werden. Ob der Plan in die Tat umgesetzt wird, entscheidet die Bezirksvertretung II in ihrer nächsten Sitzung am Donnerstag, 5. März. Die Stadtverwaltung hat keine Bedenken und empfiehlt der Vertretung, dem Vorschlag des neuen Bücherschrankes in Bergerhausen zuzustimmen.

Bürgerverein Bergerhausen warnt vor Verschmutzung

Auch der Bürgerverein Bergerhausen 1956 e.V. würde den Bücherschrank im Stadtteil begrüßen. „Es fällt einem ja immer schwer, schöne Bücher wegzuwerfen. Deshalb finde ich die Möglichkeit toll“, sagt der erste Vorsitzende Wolfgang Pfotenhauer und fügt hinzu: „Wir hoffen ja schon seit mehreren Jahren auf einen solchen Schrank. Aber bisher wurde noch kein Plan in die Tat umgesetzt. Deshalb freuen wir uns, wenn es dieses Mal klappt.“ Allerdings warnt Pfotenhauer auch davor, dass der Bücherschrank schnell verdrecken könnte und dann eventuell an Attraktivität verliere: „Die Verantwortlichen müssen dann schon ein Auge darauf werfen“, so Pfotenhauer.