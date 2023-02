Essen: Noweda testet erstmals elektrische Lieferfahrzeuge

Essen. Die beiden ersten Elektrofahrzeuge beim Pharmagroßhändler Noweda sind keine Autos von der Stange, sie müssen besondere Anforderungen erfüllen.

Der Essener Arzneimittel-Großhändler Noweda macht einen ersten Schritt, um seine Fahrzeugflotte umweltfreundlicher aufzustellen. Das Unternehmen testet die ersten beiden Lieferfahrzeuge mit elektrischem Antrieb. In der Pilotphase setzt Noweda einen Opel Vivaro-e und einen Opel Vivaro-e Hydrogen im Praxisbetrieb sein. Während das eine Fahrzeug ein klassisches Elektroauto ist, wird das andere mit Wasserstoff und einer Brennstoffzelle betrieben. Sollte der Test erfolgreich sein, will Noweda weitere Fahrzeuge mit Elektroantrieb anschaffen.

Bislang ist der Großhändler in der Regel mit Dieselfahrzeugen unterwegs, um Medikamente an Apotheken auszuliefern. Viele Fahrten finden auf kürzeren und mittleren Distanzen statt. Der Einsatz von Elektrofahrzeugen wäre deshalb ein wichtiger Beitrag, die Schadstoffbelastung in den Städten zu senken. In Essen hat Noweda 174 Fahrzeuge in Betrieb, bundesweit sind es rund 1500. Eines der beiden neuen E-Mobile wird in Essen unterwegs sein, das andere im Raum Köln.

Fahrzeuge mussten für Noweda umgebaut werden

Der Umstieg auf elektrische Lieferautos ist gerade im Arznei-Bereich anspruchsvoll. Denn nicht nur die kürzere Reichweite und längeren Ladezeiten sind dabei wichtige Themen. Für Noweda mussten die beiden Fahrzeuge zudem so umgebaut werden, dass die Medikamente kontinuierlich gekühlt zum Kunden gebracht werden müssen. Das bedeutet, dass mehr Strom verbraucht wird. Das Wasserstofffahrzeug soll dennoch auf eine Reichweite von 400 Kilometern kommen.

Der Vorstandschef Michael Kuck betonte: „Noweda ist das erste Unternehmen in der Pharmagroßhandelsbranche, das ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug im regulären Tagesgeschäft einsetzt. Wir nehmen damit eine echte Vorreiterrolle ein.“ Noweda sehe in der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik eine vielversprechende Möglichkeit, den Fuhrpark ökologischer aufzustellen. Daher arbeitete das Unternehmen seit 2020 unter anderem mit dem Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) in Duisburg zusammen.

Noweda hat seinen Sitz in der Heinrich-Strunk-Straße in Altendorf. Der Pharmagroßhändler ist eine Genossenschaft, die bundesweit über 9000 Apotheken gehört.

