Essen. Unbekannter hat mehrere E-Scooter auf die Segerothstraße geworfen. Als ein Autofahrer einschritt, flüchtete der Mann. Polizei hofft auf Hinweise.

Essen-Nordviertel: Vandale schmeißt E-Scooter auf die Straße

Ein unbekannter Vandale hat am Dienstagabend mehrere E-Scooter auf die Segerothstraße und die Hans-Böckler-Straße geworfen. Passiert ist trotz dieses gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr glücklicherweise nichts - zwei Autofahrer konnten rechtzeitig bremsen und den E-Scootern ausweichen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Als einer der Autofahrer (20) gegen 18 Uhr anhielt, um den Mann zur Rede zu stellen, floh dieser kommentarlos in die U-Bahn-Haltestelle Universität Essen. Der 20-jährige Zeuge verständigte anschließend die Polizei und räumte die E-Scooter von der Kreuzung.

Der Unbekannte soll etwa 20 bis 35 Jahre alt sein, er trug eine schwarze Hose und schwarze Oberbekleidung. Zeugen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden.