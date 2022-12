Beim Nikolausmarkt auf dem Gervinusplatz in Frohnhausen präsentieren sich 15 Stände mit diversen Artikeln, Speisen und Getränken.

Weihnachten Essen: Nikolausmarkt in Frohnhausen ist am 3. Dezember

Essen-Frohnhausen. Bürgerverein Frohnhausen hofft auf viele Besucher und auf Liebhaber von Glühwein. Denn über dessen Verkauf finanziert man den Nikolausmarkt.

„Kein Standplatz mehr frei“, melden die Organisatoren des Nikolausmarktes in Frohnhausen. Es sind insgesamt 15 Stände. „Mehr bekommen wir nicht auf dem Platz“, sagt Udo Karnath, Organisator und Vorsitzender des Bürgervereins. Am Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr findet wieder der Nikolausmarkt auf dem Gervinusplatz statt. Zuletzt wurde 2019 besinnlich gefeiert.

„Wir haben früh angefangen mit der Planung, viele Interessenten gehabt“, so Karnath. Dabei sind Privatpersonen und Vereine aus dem Stadtteil wie den Achilles-Förderverein. In schöner Tradition wird die Interessengemeinschaft (IG) Frohnhausen wieder den Nikolaus präsentieren, der wiederum an die Kinder seine Geschenke verteilt. Die Präsente wurden im Vorfeld des Nikolausmarktes bei Geschäftsleuten und privaten aus dem Stadtteil gesammelt. Ebenfalls zu finden sind Stände mit selbstgebastelten Artikeln oder mit Essen, wie Leberkäs im Brötchen bei der IG Frohnhausen.

Nikolausmarkt: Glühwein kostet 2,50 Euro, mit Schuss drei Euro

„Für Essen und Trinken ist gesorgt“, sagt Udo Karnath. Der Bürgerverein betreibt hingegen den Glühweinstand. Mit dem Verkauf des weihnachtlichen Heißgetränks finanziert der Verein die Veranstaltung. Nach Angaben von Karnath kostet ein Glühwein 2,50 Euro und mit Schuss drei Euro. Weil die Menschen speziell im Stadtteil nicht viel Geld im Portemonnaie haben, habe man sich entschlossen, die Preise konstant im Vergleich zu den Vorjahren zu belassen.

Wie viele Besucher nach der langen Corona-Zwangspause kommen werden, kann Karnath nicht abschätzen. Stattdessen sagt er: „Wir hoffen, dass viele kommen und unser Nikolausmarkt gut angenommen wird.“ Zumindest gewann er zuletzt den Eindruck, dass es einen „gewissen Nachholbedarf“ in der Bevölkerung gibt, nach der Corona-Zwangspause. „Wir wurden von vielen Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, ob wir diesmal wieder einen Markt machen“, so Karnath. Den Optimismus auf eine Fortsetzung der Traditionsveranstaltung hat er sich daher trotz der vielen Krisen nicht nehmen lassen. „Ich hatte immer die Hoffnung, dass es stattfindet.“

