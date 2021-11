Essen: Nierenhofer Straße wird lange Zeit zur Baustelle

Essen/Velbert. Eine wichtige Verbindungsstraße zwischen Essen, Hattingen und Velbert wird zur Großbaustelle. Was Autofahrer auf der Nierenhofer Straße erwartet.

Pendler zwischen Velbert, Hattingen und Essen müssen sich auf massive Verkehrseinschränkungen in den kommenden Monaten gefasst machen. Der Landesbaubetrieb Straßen.NRW beginnt am Montag, 15. November, mit der Sanierung der L439 (Nierenhofer Straße/Kohlenstraße) zwischen Essen und Velbert. Deshalb wird die Nierenhofer Straße in Essen zwischen Voßnacker Weg und Eisenhammerweg zunächst bis Ende des Jahres gesperrt.

Es werden zwei weiträumige Umleitungen eingerichtet. Straßen.NRW sichert jedoch zu, dass Anwohner, Gewerbebetriebe und sonstige Anlieger trotz der Sperrungen ihre Grundstücke erreichen.

Bauarbeiten auf der Nierenhofer Straße dauern bis ins dritte Quartal 2022

Auf dem etwa 800 Meter langen Abschnitt zwischen Voßnacker Weg und Eisenhammerweg wird die Fahrbahn und der Gehweg saniert. Die Arbeiten in den weiteren Bauabschnitten beginnen voraussichtlich im Frühjahr 2022 und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen, heißt es.

Zunächst wird dann der Bereich zwischen der Bonsfelder Straße in Velbert-Nierenhof und dem Voßnacker Weg in Essen erneuert. Der dritte und letzte Bauabschnitt betrifft den Abschnitt zwischen Eisenhammerweg und Kupferdreher Straße im Essener Stadtgebiet.

Straßen.NRW investiert drei Millionen Euro

Die inzwischen streckenweise marode Straße ist eine zentrale Verbindung zwischen den Städten Essen, Hattingen und Velbert und wird täglich von rund 10.000 Fahrzeugen genutzt, davon zählen etwa 2,5 Prozent als Schwerlastverkehr. Straßen.NRW investiert etwa drei Millionen Euro aus Landesmitteln in die Erneuerung der Fahrbahn der insgesamt etwa vier Kilometer langen Abschnitt.

Da die Arbeiten gerade im ersten Abschnitt stark witterungsabhängig sind, wird voraussichtlich eine Baupause notwendig. Straßen.NRW will rechtzeitig über mögliche Änderungen der Verkehrsführung informieren. Dazu hat der Straßenbaubetrieb die Projektseite www.strassen.nrw.de/de/projekte/l439-sanierung-der-nierenhofer-strasse-zwischen-essen-und-velbert.html eingerichtet.

