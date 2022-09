Neue Rolltreppen für U-Bahn-Haltestellen im Essener Norden

Essen-Altenessen. Die Stadt Essen erneuert die Aufzüge und Rolltreppen an der U-Bahn-Nordstrecke. Als nächstes an der Reihe ist der Bahnhof am Wilhelm-Kaiser-Park.

Die Rolltreppen an der Essener U-Bahnstation Kaiser-Wilhelm-Park sollen jetzt für 1,6 Millionen Euro erneuert werden. Die eingebaute Modellreihe aus den Jahren 1997 bis 1999 ist nach Angaben der Stadt mittlerweile sehr störanfällig und entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Sicherheitsstandards. Aus einer Vorlage des Mobilitätsausschusses geht hervor, dass dies nicht nur für den U-Bahnhof Kaiserpark, sondern auch für die Rolltreppen an den weiteren Bahnhöfen der Nordstrecke gilt.

Rolltreppen in Essener Bahnhöfen sehr störanfällig

Die Fehler sind zum überwiegenden Teil in der Elektronik begründet. Häufig dringt Feuchtigkeit in die Kabel ein, was zu Kurzschlüssen führt. Auch die Mechanik geht immer wieder kaputt. Hinzu kommen Schäden durch Vandalismus.

„Manche Experten haben da immer wieder bewusst etwas reingeschmissen und die Rolltreppe zum Stoppen gebracht“, weiß Uwe Kutzner, Vorsitzender der örtlichen CDU und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bauen. Er befürchtet, dass es nicht bei den 1,6 Millionen Euro für die Erneuerung der Rolltreppen bleiben wird. „Nachdem die Schätzung schon einige Jahre zurückliegt, gehe ich bei den derzeit steigenden Kosten von bis zu 2 Millionen Euro aus.“ Die Ausschreibung und Vergabe erfolgt durch die Ruhrbahn. Die Kosten muss allerdings die Stadt tragen, da sich die U-Bahn-Nordstrecke in ihrem Eigentum befindet.

Die Reparatur der Rolltreppen ist mit den Jahren immer aufwändiger geworden, erklärt auch Ulrich Pabst, der für die Grünen im Mobilitätsausschuss sitzt, dessen Mitglieder in der nächsten Sitzung am Donnerstag, 29. September, über diesen Tagesordnungspunkt diskutieren, bevor der Rat dann das letzte Wort hat. „Ersatzteile gibt es nur noch im Museum“, fügt er scherzend hinzu. Der Austausch der Rolltreppen sei dringend nötig. Laut Vorlage soll sie noch in diesem Jahr oder Anfang 2023 erfolgen.

Rolltreppen am Bahnhof Altenessen und Bäuminghausstraße bereits erneuert

Die neuen Modelle sollen nach Angaben von Kutzner standardmäßig über sogenannte Sockelbürsten verfügen, die die Gefahr des Einziehens von Schuhen oder Schnürsenkeln verringern. Außerdem soll es eine bessere Führung für seheingeschränkte Personen geben. Die eingebauten Teile sollen zudem frei am Markt erhältlich sein, sodass bei Störungen nicht immer der Fahrtreppenhersteller kontaktiert werden muss. Unterm Strich soll das die Instandhaltungskosten reduzieren und dafür sorgen, dass die Rolltreppen dauerhaft in Betrieb sind. Derzeit herrscht am U-Bahnhof Kaiserpark öfter Stillstand.

Nach Angaben der Stadt liegen die Instandhaltungskosten der insgesamt 28 Rolltreppen auf der Nordstrecke derzeit bei rund 20.000 Euro im Jahr – pro Treppe. Tendenz steigend. Und das, obwohl die Rolltreppen der U-Bahnhöfe Altenessen-Bahnhof und Bäuminghausstraße in den vergangenen Jahren bereits erneuert wurden. Der U-Bahnhof Kaiser-Wilhelm-Park reiht sich nämlich in ein Modernisierungs-Programm ein, dass noch bis 2029 laufen soll.

Auch Aufzüge an Essener U-Bahnhöfen sollen erneuert werden

Im kommenden Jahr ist der U-Bahnhof Altenessen-Mitte für vier Millionen Euro an der Reihe. Der U-Bahnhof Karlsplatz ist 2026/27 dran; dort investiert die Stadt 1,9 Millionen Euro in neue Fahrtreppen. Auch die Aufzüge sollen erneuert werden und zwar ab 2024 für insgesamt rund 6,6 Millionen Euro an sechs U-Bahnstationen. Den Anfang macht dann der U-Bahnhof Bamlerstraße. Es folgen im Jahresrhythmus die Stationen Bäuminghausstraße, Bahnhof Altenessen, Kaiser-Wilhelm-Park, Altenessen-Mitte und Karlsplatz 2028/29.

