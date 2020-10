Essen: Neue Initiative fordert autofreien Witteringplatz

Die Forderung der Initiative, die Frank Schweizerhof starten will, ist klar und unmissverständlich: Der Witteringplatz im Herzen des Südviertels soll künftig autofrei sein. Die Ortsbezeichnung hat sich in den vergangenen Jahren eingebürgert für das Areal zwischen Brunnen- und Isenbergstraße. Der jetzige Zustand sei nicht länger akzeptabel, Fußgänger würden kaum berücksichtigt. Zudem verspiele man unnötig Chancen, die das Areal biete.

Von zehn Spuren sind auf dem Witteringplatz in Essen nur zwei für Fußgänger vorgesehen

Der 44-Jährige nimmt einen Plan des Platzes zur Hand und rechnet vor: „Insgesamt gibt es hier zehn Spuren, acht davon sind Fahrzeugen aller Art, einschließlich der Stadtbahn, vorbehalten. Für Passanten bleiben gerade mal zwei übrig“. Nach Worten von Schweizerhof „führt hier eine sechsspurige Autobahn mitten durch ein Wohngebiet“. Das passe nicht mehr in eine Zeit der Verkehrswende. Die Stadtentwicklung habe zu dem jetzigen Zustand geführt, doch nun seien Kursänderungen notwendig.

Frank Schweizerhof: Positives Echo von den Geschäftsleuten. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Er wisse, dass an dem Witteringplatz zahlreiche Geschäfte angesiedelt sind. Die Läden sollen auch künftig erreichbar sein, betont Schweizerhof. Es stelle sich aber doch die Frage, ob ein Areal, bei dem viel mehr Wert auf Aufenthaltsqualität gelegt werde, nicht noch mehr Kunden anlocke. Nur wenige Meter weiter, nämlich mit dem Isenbergplatz, gebe es doch ein ausgezeichnetes Beispiel, wie es gelinge könne, auf Autoverkehr zu verzichten und dadurch ein vitales Quartier zu haben und zu erhalten.

Initiatoren möchten nicht über die Köpfe der Bürger hinweg Entscheidungen treffen

Vor kurzem war Schweizerhof gemeinsam mit weiteren Akteuren, zu denen Cyryl Naleway gehört, an einem Stand am Witteringplatz beteiligt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Dabei sollten sie die Frage beantworten, wie viel Raum dort denn wohl dem Fußgänger vorbehalten ist. Dass die Quote bei gerade mal 20 Prozent liegt, vermuteten die wenigsten. Mit der Aktion hat sich der Essener für einen Schritt entschieden, der für ihn ganz besondere Bedeutung hat: Er möchte mit den Menschen diskutieren und dabei ihre Meinung kennenlernen. Über die Köpfe der Leute hinweg sollten keine Entscheidungen getroffen werden, hebt Schweizerhof hervor. Zugleich will er keineswegs verhehlen, dass er klare Perspektiven vor Augen hat. Denn Autos würden in der Stadt immer mehr Platz in Anspruch nehmen, darunter leiden schließlich Mensch und Umwelt gleichermaßen, so der Initiator.

Mit Streetart-Projekten Strommasten verschönern Nachdem es bereits im vergangenen Jahr erste Treffen der Initiative gab, sollen nun eine weitere Zusammenkunft folgen, um die nächsten Schritte abzustimmen. Zudem möchte die Initiative die Strommasten im Bereich des Witteringplatzes verschönern. Dazu gibt es eine finanzielle Hilfe aus dem Fördertopf „Grüne Hauptstadt Essen“. Unter anderem sind dazu Streetart-Projekte angedacht.

Seinen Vorstoß habe er auch bereits den Geschäftsleuten am Witteringplatz vorgestellt und größtenteils ein positives Echo erhalten, Sorge um den Wegfall von Parkplätzen sei ihm aber durchaus auch zu Ohren gekommen. PC-Laden, Restaurant, Café, Optiker, Reisebüro, Küchenstudio: Das sind einige Beispiele von Geschäften, die an dem Platz vertreten sind. Den Dialog mit den Betreibern möchte er fortsetzen, aber ebenso den Kontakt zu den Anwohnern suchen.

Mit der Forderung, Autoverkehr aus innerstädtischen Bereichen zu verbannen, sieht sich Frank Schweizerhof, der selbst seit 16 Jahren im Südviertel lebt, in guter Gesellschaft. In zahlreichen europäischen Städten arbeite man an entsprechenden Konzepten oder habe sie auch bereits umgesetzt. Als eines von vielen Beispielen nennt der Diplom-Ingenieur die sehr belebte Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg. Sie soll zur Radfahrer- und Fußgängerzone werden, das umliegende Viertel soll alsbald folgen. Aber auch aus Südeuropa lassen sich Konzepte nennen, so der Familienvater. So hat die Metropole Barcelona für einige Stadtgebiete vorgesehen, dass Autos Plätze nicht mehr überqueren dürfen, sondern ihnen nur noch am Rand eine Spur bleibt, auf der dann Schritttempo gilt. In Wien habe das Autoverbot für die Einkaufsmeile Mariahilfer-Straße keineswegs zum Nachteil für die Händler geführt, sondern den Umsatz gesteigert. Als weitere Beispiele seien auch Amsterdam oder Kopenhagen zu nennen.

Damit die Menschen aus dem Südviertel mal einen Eindruck davon bekommen, wie ein Witteringplatz ohne Autos wäre, hat Schweizerhof eine Idee parat: Dazu würde sich eine Veranstaltung mit einem bunten Programm eignen, bei dem das Areal für ein gesamtes Wochenende komplett für den Verkehr gesperrt wäre..