Essen: Neue Bürgermeisterin setzt auf soziales Engagement

Neue erste Bürgermeisterin und damit erste Stellvertreterin von Oberbürgermeister Thomas Kufen ist CDU-Ratsfrau Julia Jacob aus Essen-Huttrop. Im Gegensatz zu ihren Amtskollegen Rudolf Jelinek (SPD) und Rolf Fliß (Grüne), die schon lange Erfahrung in dem Amt besitzen, betritt die 45-Jährige Neuland. Ihr Ziel: „Weniger Mauern, mehr Brücken bauen.“

Julia Jacob ist gebürtige Essenerin, „Steelenserin“, wie sie selbst sagt. Ihre Schulzeit verbrachte sie auf dem Carl-Humann-Gymnasium in Steele. Beruflich ist die Mutter eines 18-jährigen Sohnes als Projektreferentin bei der Messe Essen tätig. An die Repräsentationsaufgaben, die sie jetzt als Bürgermeisterin übernehme, werde sie sich schnell gewöhnen, ist Julia Jacob überzeugt. „Ich vertrete ja seit langem Essen als Messestadt, habe dabei Erfahrungen gesammelt, die mir jetzt sicher nützen werden.“

Arbeitgeber unterstützt die Ratsfrau in ihren politischen Aufgaben

In der Corona-Krise teile sie das Schicksal vieler Bürger: „Die Kultur- und Veranstaltungsbranche liegt derzeit am Boden. Auch bei uns gibt es Kurzarbeit.“ Durch die Pandemie werde ihr Start ins neue Amt soft verlaufen, da aktuell viele Veranstaltungen und Aufgaben entfielen. „Aber ich freue mich, wenn es irgendwann richtig los geht“, sagt sie. Ihr Arbeitgeber habe sie in Bezug auf ihre politischen Aktivitäten immer unterstützt. Deshalb werde es wohl kein Problem sein, Job und politisches Amt in Einklang zu bringen – und vielleicht daneben noch ein bisschen Zeit fürs Tennisspielen und Tanzen zu haben.

Zwei Bürgermeister mit langjähriger Erfahrung CDU-Bürgermeisterin Julia Jacob freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen, die bereits langjährige Erfahrung in dem Amt haben. Bürgermeister Rudolf Jelinek von der SPD wurde erstmals 2009 zum Bürgermeister gewählt, Rolf Fliß von den Grünen war zehn Jahre Bürgermeister, musste sein Amt nach der Kommunalwahl 2014 wegen veränderter Mehrheitsverhältnisse aufgeben und wurde jetzt – nach sechsjähriger Unterbrechung und der Wiedereinführung des dritten Bürgermeisters – erneut mit dem Amt betraut.

Ihr Interesse an Politik komme nicht von ungefähr: „Ich stamme aus einer Familie, in der extrem viel diskutiert wurde, auch über politische Themen. Und mir war früh klar: Man kann nicht über Dinge meckern, die schief laufen, wenn man selbst nicht bereit ist, gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen.“ So sei sie 2004 in die CDU eingetreten und habe sich im Ortsverband Huttrop engagiert, dem sie bis heute vorsteht. Im Rat sei sie 2015 für Thomas Kufen nachgerückt, als dieser Oberbürgermeister wurde.

Nach der Wahl: Julia Jacob mit ihren Amtskollegen, den Bürgermeistern Rudolf Jelinek (SPD, l.) und Rolf Fliß (Grüne). Foto: Stadt Essen

Als Bürgermeisterin stehen für Julia Jacob repräsentative Aufgaben wie Ehrungen und Eröffnungen in Vertretung des Oberbürgermeisters im Vordergrund. Inhaltlich gehe es ihr besonders um soziale Themen. Sie wolle Brücken zwischen Bürgern unterschiedlicher Herkunft, Religion, sozialer Stellung und Orientierung bauen. Auch die Städtepartnerschaften und der Verbraucherschutz lägen ihr am Herzen.

CDU-Politikerin will Menschen für das Hinsehen im eigenen Umfeld begeistern

„Sichere und lebenswerte Stadtteile, ein gutes Miteinander, sind mir wichtig“, sagt Julia Jacob. Sie wolle mit gutem Beispiel vorangehen und bestenfalls die Menschen in den Stadtteilen dafür begeistern, sich ebenfalls zu engagieren.

Politische Vorbilder im eigentlichen Sinne habe sie nicht, aber Bundeskanzlerin Angela Merkel mache ihre Sache schon sehr gut, findet sie. Den Dreikampf um den Parteivorsitz der Bundes-CDU verfolge sie mit Interesse und Spannung, auf einen Favoriten wolle sie sich nicht festlegen. „Da muss man mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln.“

