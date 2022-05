Essen: Neue Baustellen bremsen den Verkehr

Essen. In Essen starten in dieser Woche gleich mehrere Baustellen. Eine betrifft auch einen Radweg. Wir geben die Übersicht.

Auto- und Radfahrer in Essen müssen sich auf neue Verkehrsbehinderungen einstellen. Im Stadtgebiet starten gleich mehrere Baustellen. Ein Überblick:

Panoramaradweg: Der Panorama-Radweg Niederbergbahn, der in Essen-Kettwig beginnt, führt über Heiligenhaus und Velbert bis nach Wuppertal. Aufgrund von Hangsicherungsarbeiten muss der Weg bis voraussichtlich Freitag, 1. Juli, im Bereich der Stadtgrenze zwischen Essen und Heiligenhaus voll gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Sengenholzer Weg in Kettwig und der geschotterten Rampe zur Frankfurter Straße in Heiligenhaus. Eine Umleitungsempfehlung wird über die Frankfurter Straße, die Ruhrstraße und die Heiligenhauser Straße eingerichtet.

Fahrbahnsperrung auf der Rellinghauser Straße in Essen

Rellinghauser Straße: Die Stadt Essen führt auf der Rellinghauser Straße, im Abschnitt zwischen der Oststraße und der Kaninenberghöhe, Fahrbahnreparaturarbeiten durch. Im Zuge dieser Arbeiten, ist die Rellinghauser Straße an der Einmündung Am Frommen Joseph stadteinwärts komplett gesperrt. Eine Umleitungsempfehlung über die Straße Am Frommen Joseph ist ausgeschildert. Ortskundige Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen werden gebeten, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren. Die Arbeiten werden nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis Freitag, 13. Mai, andauern.

Berthold-Beitz-Boulevard: Die Stadtwerke Essen verlegen auf dem Berthold-Beitz-Boulevard im Bereich Riedingerstraße in Altenessen-Süd neue Versorgungsleitungen. Im Zuge dieser Arbeiten ist die linke der beiden in Fahrtrichtung Bottroper Straße führenden Fahrspuren bis Freitag, 13. Mai, gesperrt.

Stadtwerke arbeiten auf der Altendorfer Straße in Essen

Altendorfer Straße: Die Stadtwerke Essen richten auf der Altendorfer Straße, im Abschnitt zwischen der Hans-Böckler-Straße und der Paul-Klinger-Straße, im Westviertel eine Messstelle für die Trinkwasserversorgung ein. Mit Beginn der Arbeiten am Dienstag, 10. Mai, muss die rechte der stadteinwärts führenden Fahrspuren gesperrt. Die Arbeiten und damit verbundenen Einschränkungen werden nach Angaben der Stadt voraussichtlich bis Anfang Juni andauern.

Pferdebahnstraße: Auf der Pferdebahnstraße im Bereich der Hans-Böckler-Straße im Nordviertel richten die Stadtwerke Essen ab Dienstag, 10. Mai, eine Messstelle für die Trinkwasserversorgung ein. Im Zuge dieser Arbeiten steht dem Verkehr für beide Fahrtrichtungen nur noch eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Arbeiten werden nach Angaben der Stadt bis voraussichtlich Freitag, 27. Mai, andauern.

