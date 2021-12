Essen: Nächtlicher Einsatz an Zugstrecke – Suche ergebnislos

Essen. Wegen eines befürchteten Personenunfalls war die Bahnstrecke von Essen nach Bochum in der Nacht gesperrt. Umfangreiche Suche blieb ergebnislos.

Blaulicht, Polizei und Feuerwehr im Einsatz, Aufregung an der Bahnstrecke von Essen nach Bochum: In Höhe der Straße Sulzbachtal in Leithe stand am späten Heiligabend ein RRX auf offener Strecke, rundherum Einsatzkräfte. Wie die Bundespolizei am Samstag auf Nachfrage berichtete, hatte der Triebfahrzeugführer des Regionalzuges gegen 23.10 Uhr einen Schlag gegen das Triebfahrzeug verspürt. Die Befürchtung: ein möglicher Personenunfall.

Die Bahnstrecke Richtung Bochum blieb den Bundespolizei-Angaben zufolge bis etwa 2 Uhr in der Nacht gesperrt. Der betroffene Zug konnte nach einiger Zeit mit einem Ersatz-Lokführer nach Dortmund fahren. Bei Tests an dem Triebfahrzeug seien Blutspuren festgestellt worden, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei. Ob es sich dabei um menschliches oder tierisches Blut handelte, ist unklar.

Unfall auf Bahnstrecke Essen-Bochum: Suche auch Samstag ergebnislos

Mit einem Hubschrauber sowie einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte in der Nacht die Umgebung ab: ergebnislos. Auch am Samstag sei noch einmal bei Tageslicht gesucht worden, berichtete die Bundespolizeisprecherin. Wieder ohne Fund. Wen oder was der Zug erfasst hat, ist deshalb unklar.

Wie viele Menschen am späten Heiligabend in dem betroffenen Zug saßen, konnte die Bundespolizei nicht sagen. (shu)

