Essen: Nachpflanzung am Kettwiger Leinpfad neben Trauerweide

Einige Meter neben der alten Trauerweide an der Ruhr in Essen-Kettwig wurde jetzt ein neuer Baum gepflanzt. Eine Fällung der nicht mehr verkehrssicheren Weide ist in diesem Jahr nicht vorgesehen.

Einige Meter neben der alten Trauerweide an der Ruhr in Essen-Kettwig wurde jetzt ein neuer Baum, ebenfalls eine Weide, gepflanzt. Eine Fällung der nicht mehr verkehrssicheren Weide sei in diesem Jahr nicht vorgesehen, teilt die Bezirksregierung Düsseldorf mit.

Anfang April 2021 wurde festgestellt, dass die Trauerweide am Leinpfad (vor dem Gelände der Kettwiger Rudergesellschaft) überaltert ist. Der unterirdische Wurzelbereich, insbesondere wasserseitig, ist stark geschädigt, so die Experten. Aus Sicht der Verkehrssicherheit müsste der Baum also entfernt werden.

Bürgerproteste verhinderten eine Fällung

Nach Bürgerprotesten hatte die zuständige Ruhrunterhaltung der Bezirksregierung Düsseldorf mit der Stadt Essen aber vereinbart, die Weide möglichst lange zu erhalten.

Dazu wurde der Baum so weit zurückgeschnitten, dass die Verkehrssicherheit für das Jahr 2021 erhalten bleibt: Dabei wurden die großen Äste im Kronenbereich weitestgehend entfernt, um die Krone und den Stamm zu entlasten.

Die Weide wurde unter erhöhte Beobachtung gestellt, führt die Bezirksregierung aus.

Alte Weide wird weiter durch den Förster beobachtet

Zudem wurde vereinbart, das eine Fällung des alten Baums erst nach vorgezogener, erfolgreicher Nachpflanzung erfolgt. Auch wenn die neue Trauerweide jetzt also steht, sei eine Fällung noch nicht vorgesehen.

Die alte Weide werde weiterhin durch den Förster beobachtet, versichert die Behörde.

