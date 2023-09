Fußballer Lukas Podolski eröffnet Dönerladen Mangal in Essen

Essen. Vor kurzem kamen fast 1000 Kunden zur Eröffnung des „Hauses des Döner“ in Altendorf – nun kündigt sich die nächste prominente Döner-Kette an.

Die Döner-Kette „Mangal“ eröffnet eine Filiale in Essen. Gründer von „Mangal“ ist der Fußballspieler Lukas Podolski, deshalb lautet der vollständige Name des Unternehmens „Mangal LP 10“ – „LP“ sind die Initialen des ehemaligen Nationalspielers.

„Mangal“ betreibt bislang knapp 20 Filialen vor allem im Großraum Köln, Podolskis Heimatstadt. Dort wurde 2018 die erste „Mangal“-Filiale eröffnet. Die Neueröffnung in Essen, für die noch kein Termin bekannt ist, zählt zu einer Reihe von Gründungen in NRW, die die Firma „Mangal“ unter anderem auf ihrer Internet-Seite ankündigt. Auch in den Städten Wuppertal und Koblenz will sich „Mangal“, das seine Filialen als Franchise-Unternehmen führt, niederlassen.

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski betreibt mit Erfolg die Döner-Kette „Mangal“. Hier ein Bild von der Eröffnung der ersten Filiale im Januar in Köln. Foto: Henning Kaiser / dpa

Standort der Filiale wird wohl die Viehofer Straße

Die Firma „Mangal“ war am Freitag gegenüber unserer Redaktion noch nicht zu einer Stellungnahme bereit, doch dem Vernehmen nach soll „Mangal“ auf der Viehofer Straße (nördliche Innenstadt) starten.

Erst am Mittwoch (13. September) hatte die Neueröffnung eines Döner-Imbisses Aufsehen erregt – das „House Of Döner“ eröffnete seine zweite Niederlassung in Essen auf der Altendorfer Straße. Am ersten Tag kostete jeder Döner nur einen Cent; bis zu 1000 Kunden sollen vor Ort gewesen sein.

