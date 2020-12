Essen-Rüttenscheid. Nach Abbau der Ampel an der Kahr-/Goethestraße ereigneten sich prompt Unfälle. Anwohner hatten zuvor schon gewarnt. Nun ist die Politik am Zug.

Der Abbau der Ampel an der Kreuzung Goethestraße/Kahrstraße sei eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer, warnte Anwohner Hans-Jürgen Fuss vor einigen Wochen. Seine Befürchtungen sieht er jetzt bestätigt. In recht kurzer Zeit habe es zwei Unfälle mit Verletzten gegeben, berichtet der Rüttenscheider. Die Kritik ist inzwischen auch in der Bezirksvertretung angekommen.

Ampel musste für den Umbau der Essener Kahrstraße zur Fahrradachse weichen

Die Ampel war vor mehreren Monaten im Zuge des Umbaus der Kahrstraße zu einer Fahrradstraße entfernt worden. Zuvor hatten Bezirksvertreter und Arbeitskreise über den Abbau diskutiert, waren aber zu der Überzeugung gekommen, dass sie nicht mehr notwendig sei. Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am 23. August. Dabei soll einer der beiden Autofahrer die Vorfahrt des anderen auf der Kahrstraße übersehen haben. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt, der andere Fahrer (20) kam ohne Verletzungen davon. Der zweite Unfall liegt erst knapp zwei Wochen zurück. Am 13. November soll eine 43-Jährige Pkw-Fahrerin ebenfalls die Vorfahrt missachtet haben. Dieses Mal handelte es sich um einen 77-jährigen Radfahrer auf der Kahrstraße, der schwere Verletzungen erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Viele brenzlige Situationen in den vergangenen Monaten beobachtet

Dicht besiedeltes Wohngebiet Die Kahrstraße ist Teil der Fahrradstraße, die vom Südviertel nach Frohnhausen führt. Hans-Jürgen Fuss lebt seit zwei Jahrzehnten an der Kahrstraße . Er sagt: „Kreuzung wird von Passanten stark genutzt.“ Es handele sich um ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Darüber hinaus dürfe man auch nicht außer Acht lassen, dass sich zahlreiche Museumsbesucher im Quartier einen Parkplatz suchen würden und dann doch die Kreuzung passieren müssten.

Brenzlige Situationen habe es überdies in großer Zahl gegeben, betont Fuss. Er habe schon eine ganze Reihe von ihnen beobachtet. Damit steht er nicht allein, wie Fuss inzwischen weiß. Peter-Maria-Anselstetter, Vorstand des nahe gelegenen Theater Courage , berichtet ebenfalls, dass er schon einige Beinah-Unfälle gesehen habe. Inzwischen habe man aber Kontakt zur Bezirksvertretung aufgenommen. Zunächst wurde Oliver Ottmann eingeschaltet, Vorsitzender des Bürger- und Verkehrsvereins Rüttenscheid . Nachdem sich nun zunächst Ottmann mit dem Thema befasst hat, „steht es bei uns auf der Agenda“, sagt Bezirksbürgermeister Hans-Peter Huch. Es habe bereits einen Ortstermin gegeben, ferner seien auch schon Gespräche mit der Polizei erfolgt. In der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung werde man sich mit der Problematik beschäftigen. Während es zwar in der offiziellen Einladung noch kein entsprechender Tagesordnungspunkt genannt ist, wolle man sich mit dem Abbau der Ampel und den Folgen auseinandersetzen. Huch ließ bereits durchblicken, dass auf jeden Fall Zebrastreifen angelegt werden sollen, dadurch werde schon ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit geleistet.

Zebrastreifen reichen nach Ansicht der Anwohner nicht aus

Hans-Werner Fuss und Peter-Maria-Anselstetter dürfte eine solche Lösung kaum ausreichen. Mit ein paar Markierungen auf der Fahrbahn sei es keinesfalls getan, betonen sie. Erst eine Ampel, mit der der vorherige Zustand wiederhergestellt werde, könne man die Gefahren bannen. Die Verkehrsteilnehmer benötigten eine klare Orientierung, fordern sie. Allein mit Schildern würde das aber nicht funktionieren. Hinzu komme ohnehin, dass viele Menschen auch nach gut vier Monaten seit Eröffnung der Fahrradachse noch immer mit manchen Regeln hadern. Dass für die Verkehrsteilnehmer dort Vorfahrt gelte, sei sicherlich noch nicht hinreichend bekannt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]