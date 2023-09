Kardinal Hengsbach steht als Statue seit 2011 direkt am Dom unter einer Platane in der Nähe des Burgplatzes. 2011 wurde das Kunstwerk eingeweiht. Hengsbach starb 1991.

Hengsbach Essen: Muss Hengsbach-Denkmal jetzt weg? Was Bürger sagen

Essen. Ruhrbistums-Gründer Kardinal Hengsbach soll Frauen sexuell missbraucht haben. Muss das Denkmal in Essen jetzt weg? Und der Hengsbach-Platz?

24 Stunden, nachdem bekannt geworden ist, dass der Gründer des Ruhrbistums, Kardinal Hengsbach, vor Jahrzehnten junge Frauen sexuell missbraucht haben soll, steht sein Denkmal am Dom noch – sogar unversehrt. „Das wird nicht mehr lange so bleiben“, mutmaßt ein ein 72-jähriger Rentner aus Fischlaken. Dom-Besucher und Passanten diskutieren hier und da über die Nachrichten aus dem Bistum – und fragen sich, ob auch nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Hengsbach jetzt und hier alles so bleiben darf wie es ist. Das Denkmal? Der Franz-Hengsbach-Platz zwischen Peek & Cloppenburg und Primark?

Verdacht gegen Kardinal Hengsbach: „Das Denkmal soll stehen bleiben, denn wer ist schon ganz ohne Schuld“

„Das Denkmal soll stehen bleiben und der Platz seinen Namen behalten“, sagt Klaus-Jürgen Sowa (79) aus Frohnhausen ganz entschieden. Und er zitiert Jesus: „Der von Euch ganz ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.“ Natürlich gelte grundsätzlich, dass jedes Opfer eines zu viel ist, doch – ungeachtet aller Vorwürfe und Verdächtigungen – habe Hengsbach Großes geleistet für Kirche und Menschen im Revier.

Ähnlich argumentiert der 72-Jährige aus Fischlaken: „Ich habe heute Franz Hengsbach in mein Morgengebet aufgenommen. Richten und verurteilen kann nur Gott; nicht wir können es.“

Verdacht gegen Kardinal Hengsbach: „Das Denkmal muss weg, wenn die Vorwürfe stimmen“

Sowa stellt sich demonstrativ hinter Hengsbach, auch wenn er, Sowa, vor Jahren aus der katholischen Kirche austrat. „Die ganze Institution modernisiert sich zu langsam, das hat mich immer gestört. Sie ist nicht mit der Zeit gegangen.“

Das Denkmal, das 2011 eingeweiht wurde und künstlerisch lange umstritten war, muss weg, und der Kardinal-Hengsbach-Platz darf nicht länger so heißen: „Wenn die Vorwürfe denn stimmen“, sagt ein Seniorenpaar aus Huttrop, das am Mittwoch Mittag den Dom besucht. „In letzter Konsequenz muss man dann die nötigen Veränderungen herbeiführen, denn es kann nicht sein, dass man ein Denkmal stehen lässt von einem Menschen, der diese Taten vollzogen hat“, sagt das Paar – er ist übrigens 92 Jahre alt, sie 82 Jahre.

Am Mittwoch, 15 Uhr, soll es eine Mahnwache gegen, die an die Leiden von Missbrauchs-Opfern erinnert.

