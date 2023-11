Essen: Munition und Drogen gefunden - Stadt schließt Hotel

Munition, Drogen und Schmuggelzigaretten stellte die Polizei in einem Hotel in Essen-Freisenbruch sicher.

Essen. Eine fehlende Konzession für einen Gastro-Betrieb war der Grund für eine Kontrolle in Freisenbruch. Dabei kam so einiges ans Licht.

Bei einem gemeinsamen Einsatz des Ordnungsamts der Stadt Essen und einer Einsatzhundertschaft der Polizei in einem Hotel in Freisenbruch sind scharfe Munition, kiloweise Drogen und tausende unversteuerte Zigaretten gefunden und sichergestellt worden. Der Gastronomiebetrieb an der Bochumer Landstraße wurde geschlossen, der mutmaßliche Betreiber (28) der Unterkunft festgenommen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der Verdacht, dass der 28-Jährige keine Konzession für den Betrieb besitzt, die Kontrollen am Freitag ausgelöst. Bei der Begehung des Objekts stießen die Einsatzkräfte auf über ein Kilogramm mutmaßliches Marihuana, mutmaßliches Kokain und mehrere hundert unversteuerte Zigarettenpackungen. Zudem konnten mehrere Schachteln mit Munition und ein Schlagring konfisziert werden, an dem einhändig eine Klinge ausgeklappt werden kann.

Nähere Angaben machten die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

