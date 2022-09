Essen/Mülheim: Omikron-Impfstoff am Luftschiffhangar

Essen/Mülheim. An der Stadtgrenze Essen/Mülheim ist an der DRK-Impftstelle der an Omikron angepasste Corona-Impffstoff verfügbar. Los geht es am Sonntag(18.9.).

Der angepasste Omikron-Impfstoff gegen das Coronavirus wird ab Sonntag (18.9.) in der DRK-Impfstelle am Luftschiffhangar verimpft. Wie das Deutsche Rote Kreuz mitteilt, wird jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr an der Stadtgrenze Essen/Mülheim (Lilienthalstraße 8) der Impfstoff im Drive-In-Verfahren verabreicht.

„So muss niemand anstehen und kann ohne Stress und mit Abstand seine Booster-Impfung erhalten“, sagt Malte Bo-Lueg, Projektleiter Testen & Impfen beim DRK-Kreisverband Essen.

Neben der bekannten Grundimmunisierung sowie der Booster-Impfung werde nun auch mit dem neuen angepassten Impfstoff die zweite Auffrischungsimpfung durchgeführt. Geimpft wird dabei gemäß der aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission.

Corona: Booster-Impfung nur mit Termin möglich

Aufgrund einer noch ausstehenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur Zielgruppe der Auffrischungsimpfung mit dem angepassten Vakzin, werde vor Ort ein Arztgespräch angeboten, heißt es in einer Mitteilung.

Eine Booster-Impfung in der DRK-Impfstelle ist nur mit Termin möglich. Zum Impftermin müssen die notwendigen Unterlagen vollständig ausgefüllt mitgebracht werden; außerdem Impfpass und Personalausweis. Des Weiteren müsse ein Nachweis erbracht werden, dass die Person zum für die Impfung empfohlenen Personenkreis gehört (Dienstausweis, ärztliches Attest oder andere Nachweise).

Termine können online unter www.drivein-impfstelle.de gebucht werden

