Essen / Mülheim: Beamte beleidigt – Männer zeigen Hitlergruß

Die Bundespolizei hat am Freitag in Essen und in Mülheim zwei Verfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Dieses Archivbild zeigt Einsatzkräfte am Essener Hauptbahnhof.

Essen/Mülheim. Den Hitlergruß haben zwei Männer unabhängig voneinander gegenüber Polizisten in Essen und Mülheim gezeigt. Bodycams zeichneten sie auf.

Laut Bundespolizei ereigneten sich beide Vorfälle am Freitag: In Essen und in Mülheim zeigten zwei Männer den verbotenen Gruß gegenüber Einsatzkräften. Bodycams der Polizisten zeichneten ihr Verhalten auf.

Essener fiel betrunken Treppe herunter

In Essen war ein 38-Jähriger gegen 18 Uhr betrunken eine Treppe im Hauptbahnhof heruntergefallen. Augenzeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Bundespolizei. Im Rettungswagen beschädigte der 38-Jährige eine Liege und zeigte den Beamten gegenüber den Hitlergruß. Weil sich der Betrunkene weiter aggressiv verhielt, begleiteten die Polizisten ihn auf der Fahrt in eine Klinik im Rettungswagen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung. [Verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus Essen und melden Sie sich zum kostenfreien Newsletter an]

Mann am Mülheimer Bahnhof festgenommen

Am Mülheimer Bahnhof überprüften Bundespolizisten gegen 23 Uhr einen 47-Jährigen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Krefeld vor. Er war zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe wegen Diebstahls verurteilt worden. Die Haft hatte der 47-Jährige aber bislang nicht angetreten.

Offenbar aus Protest gegen seine Festnahme zeigte auch dieser Mann den Bundespolizisten den Hitlergruß und äußerte rechtes Gedankengut. Gegen ihn leiteten die Beamten ebenfalls ein Verfahren wegen Volksverhetzung und Beleidigung ein. [Verpassen Sie keine wichtige Nachricht aus Mülheim und melden Sie sich zum kostenfreien Newsletter an]

Lesen Sie auch: