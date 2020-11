Essen: Motorrad prallt mit Polizeiwagen im Einsatz zusammen

Essen. Bei einer Einsatzfahrt der Polizei ist es am Samstag in Essen zu einem Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Essen schwer verletzt worden. Er war auf einer Kreuzung mit einem Polizeiwagen zusammengeprallt.

Der Streifenwagen war auf einer Einsatzfahrt, bestätigte die Polizei am Sonntag auf Nachfrage. Der Unfall geschah um 15.34 Uhr vor der Zentrale des Regionalverbands Ruhr auf der Kreuzung der Kronprinzenstraße/Richard-Wagner-Straße.

Streifenwagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs

„Der Streifenwagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs und hat sich in Schrittgeschwindigkeit in die Kreuzung vorgetastet“, hieß es auf Nachfrage in der Leitstelle der Polizei. Der Motorradfahrer soll den Streifenwagen bemerkt, jedoch beim Bremsen ins Rutschen gekommen sein. Das Motorrad stürzte auf die Straße und prallte dann in das Polizeiauto.

Der genaue Hergang des Unfalls sei jedoch noch zu ermitteln, hieß es in der Leitstelle. Wie bei jedem anderen Verkehrsunfall auch seien die Personen in dem Streifenwagen nun Unfallbeteiligte und würden entsprechend befragt.

Der Streifenwagen war wegen eines Verkehrsrowdies alarmiert worden. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand gab es am Sonntag bei der Polizei keine näheren Angaben. (dae)