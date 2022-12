Essen Motor Show erstmals wieder in gewohnter Form und Größe

Essen. Nach den Pandemie-Jahren kann das PS-Festival ab Samstag (3.12.) im normalen Format stattfinden. Messe rechnet an Wochenenden mit viel Andrang.

Die Essen Motor Show startet ab heute in ihre 54. Runde – und zeigt sich pandemiebedingt erstmals seit 2019 wieder in der gewohnten Größe und Form. Etwa 500 Aussteller aus 13 Ländern präsentieren in der Messe Essen bis zum 11. Dezember alles rund um Sportwagen, Tuning & Lifestyle, Motorsport und Classic Cars. Im Jahr 2020 fiel das Spektakel ganz aus, 2021 konnte man die Motor-Freunde nur in verringertem Umfang und unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen beglücken.

Der gestrige „Preview Day“ für spezielle Besucher war laut Messe-Chef Oliver P. Kuhrt ein Erfolg: „Wir sind mit dem Messestart sehr zufrieden und rechnen insbesondere an den Wochenenden mit viel Betrieb.“ Die Motor Show markiere traditionell den Abschluss des Messejahres, das vor allem in der ersten Hälfte 2022 von pandemiebedingten Herausforderungen geprägt gewesen sei. „Umso mehr freuen wir uns über das enorme Interesse von Ausstellern und Besuchern an der Essen Motor Show, die als PS-Festival erfolgreich ihren einzigartigen Stellenwert in der Messewelt untermauert“, so Kuhrt.

Herausforderung auch für den Essener Stadtverkehr

Die Motor Show ist mit mehreren Hunderttausend Besuchern aus dem In- und Ausland, die zumeist mit dem Auto anreisen, auch eine Herausforderung für den Essener Stadtverkehr und vor allem für die Straßen im Rüttenscheider Süden. Es empfiehlt sich, zu den Stoßzeiten morgens und abends die Alfredstraße und die Norbertstraße möglichst zu meiden. Die automatisierte Ampelsteuerung, die teils auch durch künstliche Staus den Schadstoffausstoß auf der Alfredstraße verringern will, ist während der Messe übrigens abgeschaltet.

Der Online-Ticketshop ist während der gesamten Laufzeit geöffnet, eine Tageskarte kostet 20 Euro. Samstags und Sonntags öffnet die Messe von 9 bis 18 Uhr, Montags bis Freitags von 10 bis 18 Uhr. Informationen zu Terminen und Tickets für die Motor Show gibt es unter www.essenmotorshow.de

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen