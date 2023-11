Essen Motor Show 2023: Das erwartet Tuning- und Auto-Fans

Essen Die Essen Motor Show startet 2023 Anfang Dezember. Alles zu Ausstellern, Highlights, Preisen und Tickets der 55. Auflage finden Sie hier.

Die Essen Motor Show 2023 geht an den Start. Los geht es am Wochenende, bis einschließlich Sonntag, 10. Dezember, läuft das Event in der Messe Essen. Angekündigt sind für die mittlerweile 55. Auflage der Kult-Messe rund 500 Aussteller aus 13 Ländern, mehr als 1000 Fahrzeuge sollen PS-Begeisterte auf die Veranstaltungsflächen locken.

Die Macher der Essen Motor Show erwarten Hunderttausende Auto-Fans und sprechen im Vorfeld der Veranstaltung vom „Mekka der Tuning-Fans aus ganz Deutschland“. Bei der Auflage im vergangenen Jahr kamen insgesamt 200.000 Menschen in die Messe Essen.

Essen Motor Show 2023: Bekannte Szenemarken stellen aus

Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show, erklärt, was bei der diesjährigen Auflage geboten wird: „Viel Vielfalt ist dabei: Vom Motorsport, über Tuning-Lifestyle, bis hin zu Performance und Racing, Produktneuheiten, neue Modelle, neue Highlights. Trends kann man Essen auch wieder sehen.“

Mehr zum Thema

Das Herz der Messe dürfte in diesem Jahr in den Hallen 5, 6 und 7 schlagen, dort geht es um „Tuning und Lifestyle“, die Szene versteht ihre Leidenschaft ausdrücklich nicht nur als handwerkliches Hobby. In den drei Hallen präsentieren sich bekannte Hersteller, wie beispielsweise Borbet, H&R und Hankook-Reifen. Außerdem zeigen sich Szenemarken wie Foxed, JP Performance und Low Madness, kündigen die Veranstalter im Vorfeld an: „Neben Fahrzeugen und hochwertigen Tuning-Teilen haben die Aussteller auch Mode im Gepäck, insbesondere Hoodies, Kappen und T-Shirts.“

Essen Motor Show 2023: 150 getunte Privatautos sind zu sehen

Viele Privataussteller treffen sich in Halle 5, um ihre getunten Autos der Tuning-Community vorzustellen. Nach Angaben der Essen Motor Show werden in diesem Jahr „150 aufwendig getunte Privatfahrzeuge“ zu sehen sein: „In diesem Jahr glänzen besonders viele seltene Fahrzeuge um die Wette. Zu den Highlights gehören Modelle wie Datsun GX 1200, Honda Acty und Jaguar XJS.“

Die Essen Motor Show 2023 startet am Freitag, 1. Dezember. Foto: Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Was hat sich verändert, wo ist man anders unterwegs als in den Vorjahren? Schließlich ist die Essen Motor Show ein jährlich wiederkehrendes Ereignis, an dem man Trends ablesen kann. „Wir merken schon die Veränderungen, mittlerweile sieht man es ja auch, gerade im Bereich der Tunig-Experience: Junge Leute trauen sich mittlerweile an das Elektroauto oder alternative Antriebe, haben wunderschöne Fahrzeuge modifiziert, getunt, Besonderheiten hineingebracht.“ Folgerichtig würden bei den Privatausstellern auch modifizierte E-Autos zu sehen sein, etwa von den Marken Cupra Born und Tesla.

Apropos Tesla: Der US-Hersteller von Elon Musk wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, in der Halle 3 wird der Mobilitätsdienstleister Next eShare.one anlässlich dieses runden Geburtstags mehrere Modelle der Marke zeigen. Und noch ein Jubiläum soll gefeiert werden: „75 Jahre Nascar“. Für Sawatzki, den Projektleiter der Messe, ist das ein Höhepunkt der Essen Motor Show 2023, das vor allem Rennsportfans interessieren dürfte: 16 Fahrzeuge aus mehreren Serien des US-Rennsportverbands werden ebenfalls in Halle 3 ausgestellt.

Mitmachaktionen gibt es auf der Essen Motor Show 2023

Sawatzki betont, dass sämtliche Messehallen belegt sind. Besonderes Augenmerk lenkt der Projektleiter im Vorfeld auf die Halle 4: „Dort gibt es die Show Arena, wo Autos live vorgeführt und erklärt werden.“ Auch selbst mitmachen und Dinge ausprobieren können Messebesucherinnen und -besucher an einigen Ständen, beispielsweise im Bereich E-Sports. „Wir haben einen eigenen Bereich, wo man Simulatoren testen kann, es gibt Reifenwechsel-Simulatoren.“

Liebhaber von Oldtimern kommen 2023 ebenfalls nicht zu kurz, versprechen die Veranstalter. Der „Classic & Prestige Salon“ komme in diesem Jahr mit besonders vielen Modellen mit sportlichem Touch daher. Außerdem sollen „unverkäufliche Highlights der Automobilgeschichte“ gezeigt werden.

Tickets, Preise und Infos Die Essen Motor Show umfasst 2023 neun Hallen. Am teureren Preview Day (Freitag, 1. Dezember) sowie Samstag und Sonntag öffnet das Festival für sportliche Autos von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es unter www.essen-motorshow.de. Eine reguläre Tageskarte kostet 20 Euro (ermäßigt 16 Euro). Am Preview Day (1. Dezember) kostet der Eintritt 32 Euro (ermäßigt 27 Euro). Nachmittagstickets sind für 14 bzw. 17 Euro erhältlich.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen