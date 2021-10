Essen Motor Show 2021: Was die Messe zu bieten hat

Essen. Die Essen Motor Show ist zurück. Was Autofans vom 27. November bis 5. Dezember in der Messe Essen zu sehen bekommen und wo es Tickets gibt.

Die Essen Motor 2021 läuft vom 27. November bis 5. Dezember, am 26. November gibt es bereits einen Previewday. Rund 400 Aussteller und Ausstellerinnen zeigen beim PS-Festival ihre Autos: Sportwagen, Tuning, Motorsport und Classic Cars werden vertreten sein.

Erstmals geht es auch um E-Sports, zudem sind elektrisch angetriebene Sportwagen zu sehen. Die Messepremiere eines Tesla Model Y und eines Ford Mustang Mach-E stehen unter anderem im Mittelpunkt. Bei der „Tuning Experience“ in Halle 5 werden rund 100 Privatleute ihre getunten Fahrzeuge präsentieren.

Lesen Sie zur Essen Motor Show auch:

Wo es Tickets für die Essen Motor Show 2021 gibt

Tickets gibt es in diesem Jahr nur im Online-Shop. Ein Tagesticket kostet 18 Euro für Erwachsene und 14 Euro in der ermäßigten Variante. Nachmittagstickets gelten montags bis freitags ab 14 Uhr und kosten 12 Euro. Der Eintritt für Kinder unter acht Jahren ist kostenlos, allerdings muss vorher per Mail ein spezielles Kinder-Ticket angefragt werden. Teurer als die regulären Tickets sind die Tickets für den Previewday am 26. November.

Essen Motor Show 2021: Öffnungszeiten und Hygieneregeln

Für den Zutritt zur Messe gilt die 3G-Regel – Besucherinnen und Besucher müssen also geimpft, genesen oder negativ getestet worden sein. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Im Außenbereich der Messe wird an den Veranstaltungstagen zunächst der 3G-Nachweis überprüft, stichprobenartig wird auch ein Lichtbildausweis dazu verlangt.

Am Eingang zu den Messehallen werden dann die Tickets gescannt. In den Messehallen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, ausgenommen sind Sitzplätze an Ständen und Gastronomiebereiche.

Geöffnet sind die Messehallen während der Motor Show montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags sowie am Preview Day von 9 bis 18 Uhr.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen