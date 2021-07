Essen: Mordkommission ermittelt nach Streit im Nordviertel

Essen. Im Essener Nordviertel ist ein ein Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 24-Jährigen eskaliert. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Nach einer Auseinandersetzung im Essener Nordviertel am Donnerstagabend (22.7.) ermittelt eine Mordkommission. Gegen 18.30 Uhr waren an der kleinen Stoppenberger Straße ein laut Polizei 24-jähriger Algerier und ein 17-jähriger Marokkaner in Streit geraten.

Laut einem Bericht wurde der 24-Jährige in dessen Verlauf „durch den Einsatz eines Gegenstandes schwer verletzt“. Zeugen sollen den 17-Jährigen von dem Verletzten „weggezerrt“ haben. Zwar flüchtete der mutmaßliche Täter, konnte in der Nacht von Polizisten aber festgenommen werden.

Lebensgefahr besteht bei 24-Jährigem nicht

Das Opfer wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0201/829-0 zu melden.

Ein Zusammenhang zu einer Auseinandersetzung am gleichen Abend an einem Café an der Beisingstraße besteht laut Polizei nach „aktuellen Erkenntnissen“ nicht.

