Essen: Mit Minicar vor Laster geknallt - 76-Jährige verletzt

Essen. Nach einem Auffahrunfall in Essen-Stoppenberg musste eine 76-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ursache des Crashs ist unklar.

Eine ältere Dame ist in Essen-Stoppenberg mit ihrem Minicar vor einen am Straßenrand geparkten Anhänger eines Lastwagen geknallt. Die 76-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie Polizeisprecher Sylvia Czapiewski am Dienstag erklärte, war die Seniorin am Montag gegen 17 Uhr auf der Alte Kirchstraße in Richtung Katernberg unterwegs, als es aus unbekannten Gründen zu dem Auffahrunfall kam.

Die Frau sei hinter dem Steuer des Gefährts eingeklemmt worden. Wie schwer ihre erlittenen Verletzungen tatsächlich waren, blieb unklar. (j.m.)