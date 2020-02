Essen: Mit Messer bewaffneter Räuber überfällt Kiosk

Ein Räuber mit einem Messer hat einen Kiosk in Essen-Borbeck überfallen.

Essen. Ein bewaffneter Unbekannter hat einen Kiosk am Leimgardtsfeld in Borbeck überfallen. Der Mann drohte mit einem Messer und flüchtete mit Geld.

Wie die Behörde am Montag berichtete, betrat der Mann den Laden gegen 17.50 Uhr, bedrohte eine 56 Jahre alte Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Anschließend floh er aus dem Kiosk in Richtung Borbecker Innenstadt/Stolbergstraße/Kuhlmannsfeld.

Der Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß. Er hat einen kurzen, gepflegten Bart und trug bei der Tat eine schwarze Kappe mit der weißen Aufschrift „NY“. Außerdem trug er eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose, weiße Schuhe mit dunklen Schnürsenkeln und einen schwarz-weißen Schal.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.