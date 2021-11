Essen: Mercedes-Fahrer flüchtet nach Unfall und rammt Audi

Fahndung nach Unfall: Die Essener Polizei erbittet Zeugenhinweise nach einer Unfallflucht in Altenessen am 3. November

Essen. Zuerst der Auffahrunfall, dann die Unfallflucht mit weiteren Kollisionen: Die Essener Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Altenessen.

Zuerst fährt der Mercedes-Fahrer am 3. November in Altenessen auf ein anderes Fahrzeug auf. Dann flüchtet er und verursacht weitere Kollisionen. Die Essener Polizei fahndet nach dem unbekannten Unfallfahrer und sucht Zeugen.

Gegen 14 Uhr an jenem Mittwochnachmittag sei der unbekannte Mercedesfahrer nahe der Kreuzung Altenessener- / Schmemannstraße in Richtung Karnap auf einen vor ihm fahrenden Renault Megane aufgefahren. Unvermittelt habe der Fahrer den Rückwärtsgang eingelegt und sei zurückgefahren. Dabei stieß er nach Polizeiangaben mit der Fahrzeugfront eines Audi Q3 zusammen.

Audi-Fahrerin stellt den Mercedesfahrer, doch dann drückt dieser aufs Gaspedal

Im Anschluss habe er seine Flucht nach links auf die Schmemannstraße fortgesetzt. Die Fahrerin des Audi, eine 42-jährige Essenerin, setzte sich jedoch hinter den Flüchtigen und folgte ihm über die Schmemannstraße zur Einmündung Ellern-/Bäuminghausstraße.

Da der Mercedes an einer Engstelle verkehrsbedingt halten musste, hielt die Essenerin neben dem flüchtigen Fahrzeug, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Der Unfallflüchtige fuhr jedoch erneut an, touchierte die rechte Fahrzeugseite des Audi und fuhr davon.

Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem genutzten Fahrzeug um ein weißes bzw. graues Mercedes-Cabrio mit einem Recklinghäuser Kennzeichen handeln. Der Fahrer sei ein unbekannter Mann mit dunklen Haaren und dunklen Augen gewesen. Auf dem Beifahrersitz habe eine dunkelhaarige Frau gesessen.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201-829-0 beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen zu melden.

