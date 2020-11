Essen meldet 63. Corona-Todesfall: Heimbewohnerin verstorben

Eine 90 Jahre alte Heimbewohnerin in Essen ist an oder in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben.

Essen. Eine 90 Jahre alte Bewohnerin des Kurt-Schumacher-Zentrums in Essen ist an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Es ist der 63. Todesfall.

In Essen gibt es einen weiteren Todesfall in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Eine 90-jährige Bewohnerin des Kurt-Schumacher-Zentrums in Überruhr-Holthausen ist am Samstag (7. November) verstorben, teilt eine Stadtsprecherin mit. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 63 Essener gestorben.

Am Sonntag (8. November) sind in Essen 1542 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Erkrankungswelle Ende Februar / Anfang März sind es insgesamt 5622 Essenerinnen und Essener. Aktuell nach einer Erkrankung an Corona wieder genesen sind 4017 Personen.

Stadt Essen meldet am Sonntag einen Inzidenzwert von 189,8

In den vergangenen sieben aufeinanderfolgenden Tagen hat es 1106 Neuinfektionen gegeben, was einen Inzidenzwert (Anzahl infizierte Personen pro 100.000 Einwohner) von 189,8 ausmacht. Das Landeszentrum Gesundheit des Landes NRW und des Robert-Koch-Instituts (RKI) weisen aktuell einen Inzidenzwert von 182,9 aus. Die unterschiedlichen Inzidenzwerte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette.

Aktuell befinden sich 3629 Essener in einer angeordneten häuslichen Quarantäne. Insgesamt wurde in 18.965 Fällen eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Aktuell am häufigsten betroffen von einer Infektion mit Covid-19 sind die Altersgruppen der 20- bis 30-Jährigen (270) der 30- bis 40-Jährigen (256) sowie der 50- bis 60-jährigen Essener (241).

