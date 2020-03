Kriminalität Essen: Mehrere Jugendliche überfallen 61-Jährigen in Borbeck

Essen. Ein Fußgänger wurde am Weidkamp Opfer eines brutalen Überfalls. Ein Täter trat den Mann. Als er zu Boden fiel, raubte ein Komplize dessen Börse.

Mehrere Jugendliche haben einen 61-Jährigen am Montag in Essen-Borbeck brutal überfallen und beraubt. Die Polizei sucht nach den 17 bis 18 Jahre alten Tätern.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, kreisten die Täter den Fußgänger gegen 21.30 Uhr am Weidkamp ein. Einer aus der Gruppe trat auf den Mann ein. Als er zu Boden fiel, schnappte sich einer der Täter die Geldbörse des Esseners. Die Jugendlichen flohen in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden.