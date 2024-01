In einem Zimmer im Dachgeschoss brannte eine Matratze.

Blaulicht Essen: Matratze in Brand - Mieter retten sich auf Straße

Essen Die Feuerwehr musste in Altendorf zu einem nächtlichen Wohnungsbrand ausrücken. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Ein Wohnungsbrand hat in der Nacht zu Mittwoch in Essen-Altendorf einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Erst Informationen, wonach es zu einer vorläufigen Festnahme durch die Polizei gekommen sein soll, bestätigten sich nicht, sagte deren Sprecherin Sylvia Czapiewski. Dennoch werde wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen einen Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses an der Helmholtzstraße ermittelt.

Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen auf Anfrage mitteilte, war die Feuerwehr gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu dem Brand ausgerückt. Aus einem Fenster im vierten Obergeschoss drang Rauch nach draußen.

Wohnungsbrand in Altendorf: Zimmer bis auf weiteres unbewohnbar

Die Bewohner des Hauses hatten sich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits auf die Straße gerettet, sagte der Feuerwehrsprecher. Der Brand habe rasch gelöscht werden können, sagte er. In einem Zimmer im Dachgeschoss habe eine Matratze gebrannt.

Die Feuerwehr war mit 25 Kräften vor Ort. Das Zimmer, in dem es brannte, sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar, hieß es bei der Feuerwehr. Die übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.

(dae)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen