Essen Marketing zufrieden: „Der Weihnachtsmarkt war voll“

Der diesjährige Weihnachtsmarkt ist aus Sicht der städtischen Essen Marketing Gesellschaft (EMG) gut gelaufen. „Der Markt war von der ersten Minute an voll. Das hat sich in den fünf Wochen danach bis auf drei bis vier verregnete Tage nicht geändert“, zog EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff am Freitag Bilanz - vier Tage vor dem Ende des Marktes am Montag.

Wie besucherstark der Weihnachtsmarkt 2019 gewesen sei, zeige sich unter anderem an der Anzahl der Reisebusse. 485 Busse hätten Essen in den vergangenen Wochen angesteuert. Das seien 54 mehr gewesen als im vergangenen Jahr. Dabei kamen 70 Prozent aus den Niederlanden und Belgien sowie 30 Prozent aus Deutschland. „Wir haben in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt intensiv und international beworben, das spiegelt sich in den gestiegenen Zahlen wider“, sagte Röhrhoff.

Auf den Weihnachtsmarkt folgt Essen on Ice

Die EMG macht für den Erfolg mehrere Faktoren aus: Neben der Warenvielfalt und –qualität habe Essen in diesem Jahr mit noch mehr Lichterglanz und einem breitgefächerten Unterhaltungsprogramm für die jungen Besucher gepunktet. „Wir freuen uns sehr, dass der Allbau-Kindertag so gut angenommen wurde, so dass es im nächsten Jahr auf jeden Fall eine Fortsetzung geben wird“, so Röhrhoff.

Nach dem Abbau der Weihnachtsmarktbuden startet auf dem Kennedyplatz am 2. Januar der Aufbau von Essen on Ice. Das Eislaufspektakel startet am 17. Januar und dauert bis zum 8. März 2020.