Essen: Mann würgt Frau im Hotel – Polizei sucht mit Foto

Essen. Die Tat liegt schon sieben Monate zurück – trotzdem erhofft sich die Polizei Essen einen Fahndungserfolg.

Mit dem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen nach einem unbekannten Mann, der im Verdacht steht, eine Frau (20) in einem Hotel ausgeraubt zu haben. Dabei wurde der Unbekannte auch handgreiflich.

Die Tat spielte sich bereits am 20. Februar 2022 ab. Die Frau hielt sich in einem Hotel an der Altendorfer Straße auf. Plötzlich soll der Unbekannte an der Tür geklopft, dann die Frau angegriffen und gewürgt haben. Anschließend soll er die Handtasche und das Handy der Frau genommen haben und geflohen sein. .

Die Überwachungskamera hielt die Szene fest, als der Tatverdächtige floh. Foto: Polizei Essen

Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise an 0201-8290.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen