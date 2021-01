Essen: Mann wirft mutmaßlichen Molotowcocktail aus Fenster

In Bergerhausen hat die Polizei am Samstag nach einem Verdächtigen gesucht, der einen Molotowcocktail aus einem Fenster geworfen hat.

Essen. Essen: Anwohner alarmieren Polizei, als eine qualmende Gasflasche samt angezündetem Tuch auf der Straße landet. Beamte stellen den Verdächtigen.

Eine qualmende Gasflasche samt angezündetem Tuch hat am Samstag, 23. Januar, in Bergerhausen für Aufregung gesorgt. Eine Anwohnerin meldete sich um 15.15 Uhr bei der Polizei. Sie gab an, dass aus einem Wohnhaus an der Töpferstraße eine qualmende Flasche auf die Straße geworfen worden sei.

Zeugen führen die Polizei auf die Spur des Molotowcocktail-Werfers

Die Einsatzkräfte konnten dort tatsächlich eine beschädigte Glasflasche, sowie ein offensichtlich angezündetes Tuch auffinden. Zeugenaussagen führten die Beamten schließlich zu einer Wohnung in der sich insgesamt drei männliche Personen und eine Frau im Alter von 17, 18, 20 und 17 Jahren aufhielten. Ein 20-jähriger Dortmunder gestand gegenüber den Beamten, die Flasche mit dem Tuch aus dem Fenster geworfen zu haben. Warum er den mutmaßlichen Molotowcocktail geschmissen hatte, konnte er nicht sagen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Nach Angaben der Polizei wurde durch den Flaschenwurf niemand verletzt und es kam auch sonst zu keinen Beschädigungen.

Der junge Mann musste die Straße im Beisein der Beamten reinigen. Nachdem man ihn erkennungsdienstlich behandelt hatte, wurde er entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.