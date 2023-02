Hauptbahnhof Essen: Ein 33-Jähriger bot dort einem Bundespolizisten ein gestohlenes Handy zum Kauf an.

Hehlerei Essen: Mann will Polizisten gestohlenes Handy verkaufen

Essen. Ein 33-Jähriger hat im Hauptbahnhof Essen versucht, ein gestohlenes Handy zu verkaufen. Die Beamten wurden schnell misstrauisch und ermittelten.

Ein 33-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag (22.2.) im Hauptbahnhof Essen versucht, einem Polizeibeamten ein gestohlenes Handy zu verkaufen. Das Gerät war nach Angaben der Bundespolizei neuwertig und noch verpackt. Die Beamten vor Ort wurden misstrauisch.

Hauptbahnhof Essen: Handy war vor zwei Tagen entwendet worden

Zurecht, denn es stellte sich heraus: Der 33-Jährige ist in der Vergangenheit bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten. Ermittlungen ergaben, dass in einem Geschäft im Hauptbahnhof vor zwei Tagen genau solche ein Handy entwendet worden war. Weitere Nachforschungen zeigten laut Bundespolizei, dass es sich bei dem angebotenen Handy tatsächlich um das gestohlene Gerät handelte.

Das Telefon wurde sichergestellt, gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei eingeleitet.

