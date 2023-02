Essen: Mann will Fußballschuhe stehlen und schlägt Detektiv

Essen. In Essen hat ein Mann versucht, ein Paar Fußballschuhe zu stehlen. Als ihn ein Ladendetektiv anspricht, wird er gewalttätig – und schlägt zu.

Ein 26-Jähriger hat am Samstag (18.2.) in einem Sportgeschäft am Porscheplatz in der Essener Innenstadt versucht, ein Paar Fußballschuhe zu stehlen.

Ein Ladendetektiv (36) beobachtete nach Angaben der Polizei, wie der Mann die Schuhe aus dem Regal nahm, die Sicherung deaktivierte und in einen Rucksack steckte.

Polizei Essen ermittelt wegen räuberischen Diebstahls

Nachdem der mutmaßliche Dieb die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, sprach der Detektiv den Mann an. „Der Dieb wollte sich losreißen, schlug den Ladendetektiv dafür mehrfach und verletzte ihn dabei“, so die Polizei. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bekamen das mit und eilten dem 36-Jährigen zu Hilfe. Bis die Polizei eintraf, hielten sie den 26-Jährigen fest.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Es besteht nach Angaben der Polizei zudem der Verdacht des „illegalen Aufenthalts“, der Mann sei Marokkaner.

