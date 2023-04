Essen: Mann springt aus Fenster und verletzt sich schwer

Die Polizei hat einen 30-Jährigen stellen können, der sich in der Essener Innenstadt in einer Spielhalle hat einschließen lassen.

Vor den Augen von Polizisten ist ein 30-Jähriger aus einem Fenster eines Spielcasinos in der Essener Innenstadt gesprungen. Dabei verletzte sich der Mann schwer.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, waren Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte in der Nacht gegen 1.40 Uhr wegen eines Einbruchs in eine Spielhalle an der Straße Am Handelshof alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss.

Die Flucht war schnell beendet

Kurze Zeit später sprang der vermeintliche Einbrecher aus dem Fenster, um über die Teichstraße zu flüchten. Doch er hatte sich so schwer verletzt, dass er nicht weit kam und die Beamten ihn einholten. In einem Krankenwagen wurde der 30-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte er sich in der Spielothek versteckt und sich einschließen lassen. Als er sich in den Räumen bewegte, löste er die Alarmanlage und eine Vernebelungsmaschine aus.

Mit welcher Intention sich der Mann einschließen ließ, ist Gegenstand der Ermittlungen, sagt Polizeisprecher Pascal Pettinato.

