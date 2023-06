Essen: Mann schießt aus Fenster - Polizisten suchen Deckung

Essen. Vor den Augen von Einsatzkräften hat ein 38-Jähriger aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Kray geschossen. Beamte stürmten seine Wohnung.

Mehrere Schüsse haben am Sonntagnachmittag für Aufregung und einen Einsatz der Polizei in Essen-Kray gesorgt. Ein betrunkener 38-Jähriger wurde festgenommen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der Mann gegen 16.45 Uhr aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses wiederholt auf ein Verkehrsschild geschossen - selbst als die ersten Polizisten vor Ort eingetroffen waren, ballerte er weiter. Die Beamten gingen in Deckung, konnten aber dann eine Wohnung am Heinrich-Sense-Weg lokalisieren, in der sich der Schütze aufhielt.

Polizisten forderten Verstärkung an

Mit Unterstützung weiterer Kräfte verschafften sie sich gewaltsam Zutritt, um den Mann mit auf die Wache nehmen zu können. In der Wohnung fanden die Polizisten drei Luftgewehre samt Munition und eine geringe Menge Marihuana. Ein Alkoholtest bei dem 38-Jährigen habe einen Wert von knapp zwei Promille ergeben, sagte Polizeisprecher Pascal Pettinato.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung.

