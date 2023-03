Essen: Mann randaliert im Wettbüro und beleidigt Polizisten

Bei einem Einsatz in Essen-Steele nahm die Polizei einen Mann fest, weil er in einem Wettbüro randaliert haben soll. (Symbolfoto)

Essen. Ein Mann schlug in einem Wettbüro in Essen-Steele mehrere Monitore ein. Die Polizei nahm ihn fest und wirft ihm noch weitere Straftaten vor.

Die Polizei hat am Freitagabend einen Mann festgenommen, der zuvor in einem Wettbüro in Steele randaliert haben soll. Der 53-jährige, türkischstämmige Mann, soll in dem Wettbüro im Steeler Ortskern die Displays mehrerer Fernseher und eines Wettterminals eingeschlagen haben. Die alarmierte Polizei traf ihn schließlich gegen 22.30 Uhr am nahe gelegenen S-Bahnhof an. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer.

Auf der Polizeiwache soll der Mann einen Polizisten mehrfach rassistisch beleidigt haben. Nähere Angaben machte die Polizei dazu nicht. Da der 53-Jährige ankündigte, bei seiner Entlassung weitere Gegenstände zerstören oder in Brand stecken zu wollen, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Beleidigung.

