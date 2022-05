Essen: Mann mit Messern droht Reisender mit Vergewaltigung

Essen. Ein 35-Jähriger soll eine Frau in einem Flixtrain bedroht haben. Der Mann wurde im Hauptbahnhof Essen festgenommen. Dabei griff er Polizisten an.

Nach einer sexuellen Belästigung einer 26-Jährigen in einem Flixtrain hat die Bundespolizei im Essener Hauptbahnhof einen aggressiven und mit Messern bewaffneten Mann festgenommen. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

Wie die Behörde am Montag berichtete, alarmierten Bahnmitarbeiter die Einsatzkräfte am Sonntagabend, nachdem der 35-Jährige der Reisenden mit einer Vergewaltigung gedroht hatte. Als der Zug in den Essener Hauptbahnhof eingefahren war, versuchte er zunächst vor den bereitstehenden Beamten zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang.

Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte der Mann auch eine Polizistin sexuell. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Rheinländer mit aller Gewalt, so die Bundespolizei, Dabei verletzte er zwei Beamte leicht. Er bespuckte die Bundespolizisten und versuchte sie zu treten und zu schlagen. Auch auf der Wache setzte der Mann aus Hürth seine Beleidigungen weiter fort.

Bei der Durchsuchung des Randalierers kamen zwei Tabletten Ecstasy und mehrere Cuttermesser zutage. Ein Alkoholtest ergab, dass der polizeilich hinreichend bekannte Mann mit circa 1,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Der 35-Jährige wurde in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht. Auch hierbei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Bundespolizisten fortwährend, teilte die Behörde mit.

