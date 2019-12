Essen: Mann mit Messer überfällt Fußgänger in Frohnhausen

In Essen-Frohnhausen sind am frühen Samstagmorgen zwei junge Männer von einem Mann mit Messer überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, gaben die Männer, 19 und 20 Jahre alt, an, um kurz vor 4 Uhr zu Fuß vom Bahnhof Essen-West in Richtung Borbeck unterwegs gewesen zu sein.

Ein Unbekannter habe sie verfolgt. Als sich der 20-Jährige auf der Nöggerathstraße/Höhe Dreesweg seinen Schuh binden wollte, sei der unbekannte Mann mit einem Messer auf die beiden losgegangen und habe Wertsachen verlangt.

Essener Täter floh in Richtung Grunertstraße

Als die jungen Männer erwiderten, keine Wertsachen zu haben, habe der Unbekannte den 19-Jährigen gegriffen und selbst nach Beute suchen wollen. Der 20-Jährige habe diesen Moment genutzt, um die Polizei zu alarmieren. Daraufhin sei der Täter in Richtung Grunertstraße geflohen.

Der Gesuchte soll schlank und 1,90 Meter groß sein. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen, die er sich bei der Tat über den Kopf zog, sowie eine dunkle Hose. Die Kripo prüft jetzt Videoaufzeichnungen vom Bahnhof, hofft aber auch auf Zeugenbeobachtungen. Hinweise an Tel. (0201) 829-0.