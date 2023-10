Essen: Mann mit Messer beraubt schlafenden Passanten

Essen/Duisburg. Ein 45-Jähriger soll einem Duisburger (26) im Hauptbahnhof das Handy gestohlen haben. Als das Opfer wach wurde, drohte er mit einem Cuttermesser.

Ein 45-Jähriger hat einem schlafenden Passanten (26) im Essener Hauptbahnhof das Handy geraubt. Anschließend bedrohte er sein Opfer mit einem Cuttermesser. Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten Bundespolizisten auf Streife am frühen Sonntagmorgen lautes Geschrei gehört. Sie beobachteten zwei Männer, von denen einer hochaggressiv war. Er versuchte sich aus dem Griff des 26-Jährigen zu winden. Der jüngere der beiden Kontrahenten sagte den Beamten, dass er in der Haupthalle auf einer Sitzbank eingeschlafen sei. Plötzlich sei er wach geworden, da ein Mann direkt neben ihm gesessen und in seine Hosentasche gegriffen habe.

Der Duisburger habe dann den Verlust seines Smartphones festgestellt. Daraufhin habe er den 45-Jährigen mit den Vorwürfen konfrontiert. Der Mann stritt die Tat ab und habe ihn lautstark angeschrien. Anschließend habe der Verdächtige die Haupthalle in Richtung Südausgang verlassen wollen. Als der Geschädigte ihn dann festhalten wollte, habe dieser ein Cuttermesser gezückt und ihn damit bedroht. Die Waffe wurde sichergestellt.

Die Videoaufnahmen der Überwachungskamera bestätigten, dass der 45-Jährige sich dicht neben den Geschädigten setzte und anschließend etwas in seinem Rucksack verstaute. Ebenfalls ist zu erkennen, dass er das Messer mit der rechten Hand zog, so die Bundespolizei. Der Mann landete schließlich im Gewahrsam.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen