Essen: Person kommt mit Stichverletzungen zur Feuerwache

Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend mit Stichverletzungen zu einer Feuerwache in Essen-Kray gekommen. Er kam in ein Krankenhaus.

Essen. Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend mit Stichverletzungen zu einer Feuerwache in Essen-Kray gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein 17-Jähriger ist am Freitagabend gegen 21.30 Uhr mit Stichverletzungen an der Feuerwache an der Ottostraße in Essen-Kray aufgetaucht. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, sei er sofort mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte er nicht sagen. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Mann mit Stichverletzungen: Ursache noch unklar

Kurz nach dem Einsatz konnten die Polizeibeamten einen Tatverdächtiger in unmittelbarer Nähe der Feuerwache aufgreifen. Wie es zu den Stichverletzungen kam und ob ein Streit der Auslöser war, konnte die Polizei am Samstagmorgen noch nicht sagen. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen