Essen: Mann im Hauptbahnhof ins Klo gesperrt und beraubt

Essen. Beim Betreten einer WC-Kabine wurde ein Reisender von einem Unbekannten attackiert. Er schlug zu und raubte die EC-Karte seines Opfers (34).

Ein Unbekannter hat einen Reisenden (34) in einer Toilette des Essener Hauptbahnhofs eingesperrt, geschlagen und beraubt. Die Bundespolizei fahndet nach dem Täter und hofft auf Hinweise.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, wurden die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag über den Diebstahl in den sanitären Anlagen informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf den Einsatzkräfte auf den 34-Jährigen, der schilderte, dass er eigentlich um 17:30 Uhr einen Zug in Richtung Köln habe nehmen wollen. Da der aber zu voll gewesen sei, habe sich entschieden, eine spätere Bahn zu nehmen.

Dem Opfer ins Gesicht geschlagen

Er betrat die Toilettenanlage im Bahnhof und wollte eine freie Kabine aufsuchen. In diesem Moment habe ihn der Unbekannte hineingezogen und die Tür verriegelt. Der Fremde soll den Langenfelder dann aufgefordert haben, ihm all seine Wertgegenstände auszuhändigen. Als das Opfer Gegenwehr leistete, soll der Täter ihm ins Gesicht geschlagen haben. Es kam zu einem Handgemenge, bis der Dieb die Bankkarte des 34-Jährigen erbeuten konnte.

Auf der Wache werteten Bundespolizisten Videoaufnahmen aus und stießen mit Hilfe des 34-Jährigen auf den Verdächtigen. Er ist mittleren Alters, trägt einen Bart und war bekleidet mit einer schwarzen Kappe, einem schwarz-weißen Pullover und einer schwarzen Kapuzenjacke. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes sowie der Freiheitsberaubung ein und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 12. Oktober zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr in den Sanitäranlagen des Essener Hauptbahnhofs aufhielt?Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

