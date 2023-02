Am Hauptbahnhof Essen wollten Bundespolizisten einem Mann auf der Toilette helfen.

Gewalt Essen: Mann greift Polizisten auf dem Bahnhofsklo an

Essen. Beamte der Bundespolizei wollten einem Mann helfen, der sich offensichtlich in Not befand – doch der 36-Jährige attackierte die Beamten.

Auf der Toilette des Essener Hauptbahnhofs hat ein 36-Jähriger am Freitag Beamte der Bundespolizei tätlich angegriffen. Dabei wollten die Polizisten dem Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, nur helfen. Er lag zusammengesackt auf der Toilette. Die Beamten brachten ihn in stabile Seitenlage – doch dann attackierte der Mann die Polizisten.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Er versuchte, sich loszureißen, kniff einen der Beamten in den Arm und trat gegen das Knie des anderen Polizisten. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme eine Blutprobe zur Feststellung der Alkoholkonzentration und von Betäubungsmitteln an. Anschließend wurde der 36-Jährige in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen