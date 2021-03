Essen: Mann betrunken und ohne Führerschein am Steuer

Eine Zivilstreife stoppte am Samstag einen betrunkenen Autofahrer in Essen.

Essen. Die Polizei hat am Samstag in Essen einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der Mann war den Beamten durch seine Fahrweise aufgefallen.

Die Polizei hat am späten Samstagabend einen offenbar betrunkenen Autofahrer (45) aus dem Verkehr gezogen. Der brasilianische Staatsbürger, der mit einem Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen unterwegs war, besaß zudem keinen Führerschein.

Der Mann war einer Zivilstreife gegen 23 Uhr auf der Gladbecker Straße im Nordviertel wegen seiner unsicheren Fahrweise und dem langsamen Tempo aufgefallen. Er sei zeitweise nicht schneller als 30 Stundenkilometer gefahren. An der Kreuzung Gladbecker Straße/Berthold-Beitz-Boulevard habe er nicht an der Haltelinie gestoppt, sondern ließ das Fahrzeug rollen, so die Polizei. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der 45-Jährige in den Gegenverkehr. Daraufhin hielten ihn die Beamten an.

Nacht in Ausnüchterungszelle verbracht

Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten der Alkoholgeruch im Auto auf. Nach einem Atemalkoholtest nahmen sie den Mann zum Bluttest mit auf die Wache. Die Nacht verbrachte er in einer Ausnüchterungszelle.