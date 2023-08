Essen: Mann an den Po gefasst - Polizei stellt Grapscher

Essen. Ein betrunkener Gelsenkirchener (35) soll einen 58-Jährigen im Hauptbahnhof angemacht haben. Er fasste sich in den Schritt machte obszöne Gesten.

Ein 35-Jähriger soll im Essener Hauptbahnhof einen Reisenden begrapscht haben. Er fasste dem 58-Jährigen an den Po, berichtete die Bundespolizei am Freitag. Zu dem Vorwurf äußern wollte sich der mit zwei Promille stark alkoholisierte Gelsenkirchener nicht. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Belästigung ermittelt.

Gegen 23 Uhr am Donnerstagabend meldete sich der 58-Jährige auf der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof und gab an, dass ein Mann ihm kurz zuvor am Treppenaufgang zum Bahnsteig 11/12 ans Gesäß gefasst habe. Dabei soll sich der Grapscher provokant in den Schritt gegriffen und obszöne Gesten gemacht haben. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Beamten werteten die Videoaufnahmen des Bahnhofs aus und stellten fest, dass der Mann seinem Opfer nach dessen Ankunft am Gleis 22 gefolgt sei. Dabei habe er dem Geschädigten immer wieder aufgelauert. Einsatzkräfte fahndeten nach dem 35-Jährigen und konnten ihn wenig später stellen. Nach einem Atemalkoholtest erteilten ihm die Polizisten einen Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen