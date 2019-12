Ein Randalierer legte sich in der Essener Innenstadt mit Polizisten an.

Essen. 22-Jähriger geriet mit Angestellten einer Diskothek in der Essener Innenstadt aneinander. Der Mann wurde überwältigt und kam ins Gewahrsam.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Essen: Mann alarmiert Polizisten und legt sich mit ihnen an

Wer Hilfe von der Polizei erwartet, sollte sich nicht mit ihr anlegen: Weil einem 22-Jähriger in der Essener Innenstadt diese Erkenntnis offenbar fehlte, landete er am frühen Sonntagmorgen im Gewahrsam.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte der Mann aus Recklinghausen um 2.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem er mit Angestellten einer Diskothek an der Viehofer Straße in Streit geraten war. Auch mit den kurz darauf eintreffenden Polizisten legte sich der gereizte und aggressive 22-Jährige an.

Möglicherweise unter Drogen und Alkohol stehend, war er nicht mit den polizeilichen Maßnahmen einverstanden, die ihm auferlegten, den Bereich sofort zu verlassen. Um möglichen Verständigungsschwierigkeiten vorzubeugen, wiederholten die Polizisten den sogenannten Platzverweis mehrmals, jedoch ohne Erfolg.

Der Randalierer wehrt sich massiv, berichteten die Beamten

Als sie den Randalierer in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte er sich massiv. Unterstützt durch den Sicherheitsdienst der Diskothek konnte er gefesselt und zur Polizeiinspektion gefahren werden. Als er sich später beruhigte und seinen Anwalt anrufen wollte, gaben ihm die Beamten sein Handy für das Telefonat. Statt des Anrufes filmte oder fotografierte er jedoch die Beamten, worauf sie ihm das Telefon abnahmen, erneut fesselten und den erneut aufbrausenden Mann ins Polizeigewahrsam brachten.

Mit der Strafanzeige ist auch das Mobiltelefon zur technischen Auswertung an das ermittelnde Kriminalkommissariat weitergeleitet worden.