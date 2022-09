Essen: Mann (58) soll eigene Tochter missbraucht haben

Essen/Mülheim. Ein Mann soll seine eigene Tochter missbraucht und dabei fotografiert haben. Große Aktion gegen Kinderpornografie: 29 Wohnungen durchsucht.

Die Polizei hat in Essen einen 58-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seine eigene Tochter sexuell missbraucht und dabei fotografiert zu haben. Seine Tat schilderte er Nutzern einer Internet-Seite für Sex-Kontakte, teilt die Behörde mit.

Der Betreiber der Seite alarmierte die Polizei. Noch am selben Tag wurde der Mann festgenommen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft, soll möglicherweise noch ein weiteres Mädchen sexuell missbraucht und Fotos beider Schulkinder im Netz veröffentlicht haben. Gegen den 58-Jährigen wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs ermittelt.

29 Wohnungen in Essen durchsucht, fünf in Mülheim

Die Festnahme erfolgte in der vergangenen Woche. Unabhängig davon haben am Dienstag (13. September) und Mittwoch (14. September) Polizisten in Essen und Mülheim insgesamt 34 Wohnungen durchsucht – fünf in Mülheim, 29 in Essen. Dabei beschlagnahmte die Polizei Computer, Mobiltelefone und USB-Sticks. In allen Fällen stehen deren Besitzer im Verdacht, kinderpornografisches Material zumindest angeschaut zu haben.

„Es handelt sich nicht um einen organisierten Ring, sondern um einzelne Verdächtige“, erklärt Sylvia Czapiewski, Sprecherin der Polizei. Den Durchsuchungen gingen monatelange Ermittlungsarbeiten voraus. Zuständig für die Bekämpfung von Kinderpornografie ist bei der Polizei die so genannte „BAO Herkules“, wobei BAO für „Besondere Aufbauorganisation“ steht. Diese Sondereinheit der Polizei gibt es seit November 2021. Sie wurde eingerichtet, um besser gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder ermitteln zu können.

