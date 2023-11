Essen: Märchenfiguren in der Kettwiger Altstadt entdecken

Märchenmotive wie das vom „Sterntaler“ hängen überall in der Ruhrstraße verteilt – an Hausfassaden und in den Auslagen der Läden.

Essen-Kettwig. Mit einer Lesung startet die „Märchenstraße“ in der Altstadt von Essen-Kettwig. Diese Motive gibt es ab 19. November beim Rundgang zu entdecken.

Die Ruhrstraße in der Altstadt wird auch dieses Jahr wieder zur „Märchenstraße“. Am Sonntag, 19. November, wird sie um 16 Uhr mit einer Lesung im Geschäft Hösi and Friends, Ruhrstraße 36, eröffnet. Erzählt wird das Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“. Das entsprechende Märchenmotiv ziert auch die Fassade des Geschäfts.

Hier sind die anderen Märchenfiguren entlang der Straße zu finden: „Der Fischer und seine Frau“ an der Brückenschenke, Am Mühlengraben 2, „Das tapfere Schneiderlein“ gegenüber Ruhrstraße 45, „Rumpelstilzchen“, Ruhrstraße 45, „Rapunzel“ bei Mini-Manu, Ruhrstraße 47, sowie „Hänsel und Gretel“, Ruhrstraße 26, und „Dornröschen“ beim Kunst-Punkt, Ruhrstraße 30.

Mit dem QR-Code die Märchen anhören

„Der Froschkönig“ hängt am Café Ruhrfrosch, Ruhrstraße 32, „Der gestiefelte Kater“ bei Meister Isegrim Tätowierungen, Ruhrstraße 51, „Der Wolf und die 7 Geißlein“ am Lavendel im Brückencafé, Am Mühlengraben 4, „Die Bremer Stadtmusikanten“ bei Perfumehouse.de, Ruhrstraße 50, und „Rotkäppchen“ an der Gastronomie Karl.s, Ruhrstraße 3.

Das Motiv „Frau Holle“ ziert die Fassade an der Ruhrstraße, Ecke Kirchtreppe, „Schneewittchen“ hängt bei Element Yoga, Ruhrstraße 71, und „Die Sterntaler“ am Wein-Café Cuvée, Ruhrstraße 60.

Die Märchen können mit dem QR-Code an den jeweiligen Bildern angehört werden, teilt die IG Ruhrstraße als Veranstalter mit. Dazu am Smartphone die Kamera anschalten, auf den Code richten und den Anweisungen folgen.

