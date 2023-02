Essen: Männer stehlen Handtasche – einer sitzt jetzt in JVA

Essen. Einer 55-Jährigen sollen zwei Männer eine Handtasche im Hauptbahnhof Essen gestohlen haben. Einer der beiden wurde schnell in die JVA gebracht.

Zwei Männer sollen einer 55-Jährigen in der Nacht auf Donnerstag (2.2.) im Hauptbahnhof Essen die Handtasche gestohlen haben. Nur wenige Stunden später wurde einer der beiden Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Was war geschehen?

Gegen 2.30 Uhr berichtete eine Frau den Beamten auf der Wache von dem Diebstahl. Diese überprüften daraufhin Videoaufzeichnungen und es gelang, Bilder der Tatverdächtigen anzufertigen. Zwei Stunden später sei es über die Kameraüberwachung gelungen, die beiden Männer – einen 22-Jährigen und einen 31-Jährigen – aufzuspüren. Prompt wurden beiden zur Wache gebracht. Einen „großen Teil ihrer Beute“ sollen sie da noch bei sich geführt haben.

Hauptbahnhof Essen: Tatverdächtiger in die JVA gebracht

Außerdem fanden die Polizisten heraus, dass der 31-Jährige bereits mit drei Haftbefehlen gesucht werde: Wegen Diebstahl in mehreren Fällen, wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und wegen des Erschleichens von Leistungen ist der Mann zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden. Nachdem er einen Teil der Strafe abgesessen hatte, wurde der Mann nach Angaben der Bundespolizei in sein Heimatland Rumänien abgeschoben. „Da der 31-Jährige aber wieder in das Bundesgebiet eingereist ist, wird er die restlichen 375 Tage ableisten müssen“, heißt es. Der Mann wurde in eine JVA gebracht.

Gegen ihn und den 22-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

