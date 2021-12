Essen: Lkw fahren sich an Baustelle Nierenhofer Straße fest

Essen-Kupferdreh/Byfang. Straßen.NRW hat neue Schilder aufgestellt, um auf das Durchfahrtsverbot für Lastwagen und Busse hinzuweisen. Bauarbeiten dauern noch lange.

Im Bereich der Baustelle Nierenhofer Straße (L439) in Essen-Kupferdreh und Byfang hat die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr die Beschilderung ergänzt. Dort hatten sich wiederholt Lkw und Busse in den Nebenstraßen Dattenberg und Kohlenberg sowie dem Deilbachtalradweg festgefahren. An beiden Straßeneinmündungen stehen nun zusätzliche Schilder, die auf das Lkw-Durchfahrtsverbot hinweisen.

Trotz der weiträumig ausgewiesenen Umleitungen waren in den vergangenen Wochen wiederholt Schwerlastfahrzeuge bis zum gesperrten Bereich der L439 gefahren und hatten versucht, diese über die nicht für den Schwerlastverkehr geeigneten Nebenstraßen beziehungsweise den Radweg zu umfahren. Die Nierenhofer Straße ist seit Mitte November zwischen Voßnacker Weg und Eisenhammerweg gesperrt. Seitdem wurden unter anderem das alte, zum Teil beschädigte Betonpflaster des Gehwegs und die darunter liegende, ebenfalls nicht mehr dem Stand der Technik entsprechende Sandschicht bis in eine Tiefe von 50 Zentimetern entfernt.

Im Frühjahr sollen die Arbeiten im ersten Abschnitt der Nierenhofer Straße beendet werden

Nach Abschluss der Arbeiten wird der Gehweg durchgängig eine Breite von mindestens 1,50 Metern haben. Aufgrund der aktuell sehr niedrigen Temperaturen müssen die Beton- und Asphaltarbeiten an dem Gehweg vorübergehend ausgesetzt werden. Darüber hinaus hat Straßen.NRW die Entwässerungseinrichtungen in diesem Bereich optimiert. Bis zum Frühjahr 2022 soll der Gehweg fertiggestellt und die Fahrbahn bis in eine Tiefe von 30 Zentimetern abgetragen und erneuert werden. Im Anschluss werden die Arbeiten zwischen der Bonsfelder Straße in Velbert-Nierenhof und dem Voßnacker Weg in Essen fortgesetzt. Die gesamte Baustelle soll voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

