Essen: Lions-Club sammelt Geschenke für bedürftige Kinder

Essen. Der Lions Club in Essen sammelt Geschenke für arme Schüler in Altenessen. Dafür stehen Wunschbäume mit Zetteln in den Stadtteilen.

Jürger Graser sammelt Geschenke für die Kinder der Parkschule in Altenessen, über die die Schulleiterin Birgit Kuth-Widera sagt, dass viele Schüler in Armut leben. Die Parkschule ist eine Förderschule mit etwa 265 Schülern. Viele würden Geschenke nur aus dem Fernsehen kennen. Ihre Wünsche hängen nun in den Zweigen von Wunschbäumen – an manchem Standort waren sie rasch vergriffen.

Im Frühjahr dieses Jahres hat Jürgen Graser den Lions Club Glückauf in Essen gegründet, der sich zum Ziel setzt, besonders armen Kindern zu helfen. Graser hat in Bochum Jura studiert, ist Rechtsanwalt und hat sich auf Arbeitsrecht spezialisiert. Nun sammelt er Geschenke, indem er an vier Standorten sogenannte Wunschbäume mit goldenen Sternen aufgestellt hat: Bei Rewe Tober in Heisingen, im Biomarkt Denn’s in Haarzopf, im Restaurant Da Vinci in Steele und in einer Sparkasse-Filiale, auch in Steele.

Essen: Der Lions Club stellt Wunschbäume auf, um Geschenke für Kinder zu sammeln

Wo die Wunschbäume in Essen stehen Rewe Tober in Heisingen: Schangstraße 5, 45259 Essen, geöffnet von montags bis samstags, 8 bis 20 Uhr. Biomarkt Denn’s in Haarzopf: Humboldtstraße 323, 45149 Essen, geöffnet von montags bis samstags, 8 bis 21 Uhr. Sparkasse-Filiale: Kaiser-Otto-Platz 18, 45276 Essen, geöffnet von montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, montags und donnerstags, 14 bis 18 Uhr, dienstags, mittwochs, freitags, 14 bis 16 Uhr. Restaurant DaVinci: Graffweg 1, 45276 Essen, dienstags bis sonntags, 12 bis 20.30 Uhr.

Wunschbaum heißt, Passanten nehmen von den Bäumen goldene Sterne, auf denen Vornamen, Nummern und die Wünsche von Kindern der Parkschule stehen. Zu ihren Wünschen zählen unter anderem: Barbie-Puppen, eine Armbanduhr in pink oder rosa, ein Märchenschloss von Lego, ein Polizei-Helikopter und Nerf-Gewehre mit Schaumstoffmunition.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Passanten kaufen die Geschenke, verpacken sie, kleben den goldenen Stern darauf und geben sie dort zurück, wo sie den Stern mitgenommen haben. „Der Wunschbaum ist ein zurückhaltendes Angebot an Kunden, uns zu helfen. Wir wissen ja nicht in diesen Corona-Zeiten, wie spendenbereit die Leute noch sind, viele sind finanziell und psychisch belastet“, sagt Graser.

Erste Bilanz der Wunschbaum-Aktion: „Die Nachfrage ist riesig“

Am 18. Dezember überreicht der Lions Club die Geschenke an die Schule. Lehrer geben sie den Schülern in der Mensa. „Singen dürfen wir dabei leider nicht“, sagt Schulleiterin Kuth-Widera . „Wir kümmern uns gerade um eine instrumentale Begleitung.“

Die goldenen Sterne der Wunschbäume. Foto: privat / WAZ

Die Nachfrage sei riesig, sagt Graser. „Am Freitagabend haben wir die Bäume aufgestellt, Samstagabend waren schon 30 von 50 Sternen weg.“ Läuft es weiter so gut, sollen nicht nur die erste bis fünfte Klasse beschenkt werden, sondern auch weitere Klassen. „Im besten Falle dehnen wir das Projekt sogar auf weitere Schulen aus.“

Auf die Parkschule und die vier Standorte sei Graser gekommen, weil er bereits in der Vergangenheit mit ihnen zusammengearbeitet habe. „Die Parkschule ist mitten im Brennpunkt. Da sind traumatisierte, stark betreuungsbedürfige Kinder.“

Viele Kinder bekommen von zu Hause kein Geschenk zu Weihnachten

Die Schulleiterin der Parkschule sagt: „Ich finde die Aktion großartig, besonders in diesem Jahr, wo so viel eingeschränkt wurde.“ Bei ihren Schülern sei sie nicht sicher, dass sie von zu Hause aus ein nettes Geschenk bekämen. Es sei für die Kinder allein schon eine große Freude gewesen, überhaupt Wünsche aufschreiben zu dürfen. 80 Prozent der Eltern der Parkschule leben von Transferleistungen.

Weite Teile des Jahres bleibt das dem meisten eher verborgen, jetzt stehen diese Kinder einmal im Mittelpunkt. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung leben in Essen die Eltern jedes dritten Kindes von Hartz IV. In ganz Deutschland ist nur in Gelsenkirchen die Lage dramatischer. Auch wenn diese Aktion solche Probleme natürlich nicht lösen könne, die Geste aber zähle, sagt die Schulleiterin: „Ich bin froh, dass unsere Schüler eine kleine Freude haben.“ Viele der Spender würden sonst ja gar nicht helfen. „Zudem geraten wir dann mal in den Blickpunkt.“ Kuth-Widera hofft, dass die Aktion der Start einer Zusammenarbeit mit dem Lions Club ist, in der stärker gegen Armut gekämpft wird.